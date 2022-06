Izraelský premiér Bennett považuje svoju vládu za krátku, ale úspešnú

Jeruzalem 26. júna (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett zvolal v nedeľu takmer určite posledné zasadnutie svojho kabinetu a pred očakávaným rozpustením izraelského parlamentu ocenil svoju vládu ako "síce krátkodobú, ale s veľkými úspechmi", informovala agentúra AFP.



"Bola to vynikajúca vláda, ktorá závisela od zložitej koalície. Je tu skupina ľudí, ktorí vedeli odložiť ideologické rozdiely, povzniesť sa a konať v prospech štátu Izrael," dodal Bennett s odkazom na bezprecedentné spojenectvo, ktoré zahŕňalo pravičiarov, centristov, prívržencov mieru s arabskými krajinami i islamistov.



Pripomenul, že "sú vlády, ktoré vydržia (dlhšie), ale majú málo úspechov; naša vláda trvala krátko, ale má veľké úspechy".



Bennett, ktorý prevzal vedenie ideologicky rozdelenej aliancie ôsmich strán v júni roku 2021, minulý týždeň pripustil, že jeho koalícia už nie je udržateľná. Toto jeho oznámenie v praxi znamená, že Izrael pravdepodobne čakajú piate voľby za posledné štyri roky.



Izraelské médiá v nedeľu informovali, že bývalý premiér a súčasný opozičný líder Benjamin Netanjahu rokoval o vytvorení novej izraelskej vlády ešte v rámci súčasného parlamentu, čím by sa predišlo voľbám.



Tieto rokovania však údajne dosiahli len malý pokrok, čo znamená, že návrh zákona o rozpustení parlamentu by mal v 120-člennom izraelskom parlamente, Knesete, získať pohodlnú väčšinu.



Po rozpustení parlamentu bude na čele izraelskej dočasnej vlády minister zahraničných vecí Jair Lapid - stane sa tak v súlade s dohodou o rozdelení moci, ktorú Lapid a Bennett dosiahli po minuloročných parlamentných voľbách.



Medzitým palestínsky prezident Mahmúd Abbás v nedeľu pricestoval do Ammánu, kde sa stretol s jordánskym kráľom Abdalláhom II. a rokoval s ním o dôsledkoch rozpustenia Knesetu na vyhliadky na mier na Blízkom východe.



Kráľ Abbásovi povedal, že "Jordánsko je v neustálom kontakte so Spojenými štátmi a usiluje sa o to, aby palestínska záležitosť bola v popredí agendy prezidenta USA Joea Bidena počas jeho blížiacej sa návštevy v regióne.



Biden má v júli navštíviť Saudskú Arábiu. Zúčastní sa aj na summite s vedúcimi predstaviteľmi Egypta, Jordánska a Iraku, ako aj na zasadnutí šesťčlennej Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.