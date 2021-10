Izraelský premiér Bennett sa po prvý raz stretol s Putinom

Soči 22. októbra (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett v pondelok uskutočnil svoju prvú návštevu u ruského prezidenta Vladimira Putina. Stretli s v čiernomorskom letovisku Soči. Očakávanou hlavnou témou rokovaní je Irán, informovala agentúra AFP.



Bennett v júni vystriedal vo funkcii Benjamina Netanjahua, ktorý mal počas svojho 12-ročného pôsobenia blízke vzťahy s Putinom.



Šéf izraelského kabinetu Putinovi na úvod stretnutia povedal, že ho považuje za "skutočného priateľa Židov". Rokovať mali o "situácii v Sýrii a úsilí (Izraela) zabrániť Iránu uskutočniť zásadný pokrok vo svojom vojenskom jadrovom programe".



Putin označil vzťahy oboch krajín za "jedinečné" a vyjadril nádej, že tento "vzťah dôvery", ktorý si Rusko vybudovalo s predchádzajúcou izraelskou vládou, bude pokračovať.



Ešte pred odletom do Soči označil Bennett vzťahy s Ruskom za "dôležitý prvok" zahraničnej politiky Izraela. Poukázal pritom aj na "milión rusky hovoriacich občanov Izraela, ktorí tvoria most medzi oboma krajinami".



Návšteva izraelského premiéra je jedným z posledných osobných stretnutí Putina so zahraničnými predstaviteľmi predtým, ako koncom budúceho týždňa vstúpia v Rusku do platnosti výrazné covidové obmedzenia. Počas tohto celoštátneho týždňa pracovného pokoja, ktorý začína 30. októbra, nebude mať ruský prezident žiadne osobné stretnutia, informoval Kremeľ.