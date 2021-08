Izraelský premiér Bennett sa v Bielom dome stretne s Joeom Bidenom

Washington 18. augusta (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett sa 26. augusta stretne v Bielom dome s americkým prezidentom Joeom Bidenom. V stredu to oznámila hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, informuje agentúra AFP.



"Návšteva premiéra Naftaliho Bennetta posilní stále priateľstvo medzi Spojenými štátmi a Izraelom, odzrkadlí hlboké väzby medzi našimi vládami a ľuďmi a podčiarkne neochvejný záväzok Spojených štátov voči bezpečnosti Izraela," uviedla Psakiová.



Lídri Izraela a USA by podľa jej slov mali hovoriť o "kritických otázkach spojených s regionálnou a globálnou bezpečnosťou", čo zahŕňa aj Irán.



"Táto návšteva predstavuje tiež možnosť pre oboch lídrov hovoriť o snahách o dosiahnutie mieru, bezpečnosti a prosperity Izraelčanov a Palestínčanov a o dôležitosti pracovať smerom k mierovejšej a bezpečnejšej budúcnosti regiónu," uviedla hovorkyňa.



V júni navštívil Biely dom aj bývalý izraelský prezident Reuven Rivlin, ktorý ocenil Bidenovu odhodlanosť zabrániť Iránu, aby sa stal jadrovou veľmocou.



Blízke vzťahy USA a Izraela sa narušili po tom, ako Biden nahradil na poste bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Avšak sformovanie novej vlády pod vedením Bennetta, ktorý nahradil dlhoročného izraelského premiéra a Trumpovho spojenca Benjamina Netanjahua, otvorilo cestu k "resetovaniu" americko-izraelských vzťahov. Medzi krajinami napriek tomu naďalej pretrváva napätie, a to najmä pre snahy amerického prezidenta o obnovenie jadrovej dohody s Iránom, pripomína AFP.