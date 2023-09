Izraelský premiér chce deportáciu migrantov z Eritrey

Tel Aviv 3. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu nariadil príslušným ministrom svojej vlády, aby preskúmali možnosť okamžitej deportácie stúpencov eritrejského režimu zapojených do násilných nepokojov, ktoré sa v sobotu odohrali v meste Tel Aviv.



Podľa agentúry AP Netanjahu tiež požiadal ministrov, aby mu predložili plány "na deportáciu všetkých ostatných nelegálnych prisťahovalcov", pričom vo svojom vystúpení kritizoval najvyšší súd za to, že zrušil niektoré opatrenia, ktorými bolo možné migrantov primať k odchodu.



Tieto Netanjahuove vyjadrenia prišli deň po protestoch znepriatelených skupín Eritrejčanov, ktoré sa odohrali v Tel Avive a vyžiadali si desiatky zranených.



Eritrejčania, priaznivci a odporcovia súčasnej eritrejskej vlády, na seba útočili brvnami, kusmi kovu a kameňmi, pričom aj rozbíjali výklady obchodov a policajné autá.



Izraelská polícia v zásahovom výstroji použila proti rozvášnenému davu slzotvorný plyn, omračujúce granáty a ostré náboje. Do rozháňania davu sa zapojila aj jazdná polícia.



Násilnosti zo soboty v Izraeli oživili debatu o otázke migrantov, ktorá krajinu dlhodobo rozdeľuje.



AP podotkla, že opätovné nastolenie tejto otázky prichádza v čase, keď Izrael rozdeľuje Netanjahuov plán na revíziu súdnictva.



Zástancovia súdnej reformy pritom práve problém migrantov a migrácie uvádzajú ako dôvod, prečo by sa mali právomoci súdov obmedziť. Tvrdia totiž, že súdy stáli v ceste vyhosťovaniu migrantov.



Podľa medzinárodného práva Izrael nemôže násilne posielať migrantov späť do krajiny, kde môže byť ohrozený ich život alebo sloboda.



Netanjahu však v nedeľu povedal, že si nemyslí, že by deportácia stúpencov eritrejskej vlády bola problémom.



V Izraeli žije približne 25.000 afrických migrantov, najmä zo Sudánu a Eritrey, ktorí tvrdia, že utiekli pred konfliktom alebo represiami.



Izrael priznáva štatút žiadateľa o azyl len veľmi malému počtu z nich - považuje ich totiž v prevažnej miere za ekonomických migrantov a tvrdí, že nemá žiadnu zákonnú povinnosť umožniť im pobyt na svojom území.



Podporovatelia migrantov argumentujú, že Izrael ako krajina vybudovaná židovskými utečencami by mala prijať tých migrantov, ktorí žiadajú o azyl. Opačný tábor tvrdí, že migranti priniesli do nízkopríjmových štvrtí na juhu Tel Avivu, kde sa usadili, kriminalitu.



K zrážkam v Tel Avive došlo v čase, keď si stúpenci eritrejskej vlády pripomínali 30. výročie nástupu súčasného vládcu Isaiasa Afwerkiho k moci. Ich zhromaždenie sa konalo v blízkosti eritrejského veľvyslanectva na juhu Tel Avivu.