Izraelský premiér dostal pozvanie na konferenciu COP28 do Dubaja

Jeruzalem 23. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty pozvali izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na konferenciu OSN o zmene klímy - známu ako COP28 -, ktorá sa v Dubaji uskutoční od 30. novembra do 12. decembra. Pôjde o Netanjahuovu prvú oficiálnu návštevu v SAE, informovala agentúra AP.



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) sa Netanjahu usiloval, aby sa SAE stali jeho prvou zahraničnou destináciou po návrate do premiérskeho kresla pred takmer piatimi mesiacmi.



Jeho úrad ohlásil cestu do Abú Zabí už niekoľko dní po nástupe do funkcie predsedu vlády, ale SAE ju zrušili v dôsledku návštevy izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira na jeruzalemskej Chrámovej hore.



Ben-Gvir toto miesto navštívil opäť minulú nedeľu, čo vyvolalo ďalšiu vlnu kritiky, a to nielen zo strany SAE, ale aj od Saudskej Arábie, Bahrajnu, Turecka, Kataru, Jordánska, Egypta a USA.



Nemenovaný arabský diplomat začiatkom tohto roka pre TOI povedal, že januárové rozhodnutie SAE pozastaviť Netanjahuovu návštevu prišlo aj pre obavy, že izraelský premiér ju využije na to, aby sa počas pobytu v SAE verejne vyhrážal Iránu.



Abú Zabí sa totiž v poslednom čase usiluje zmierniť napätie s Teheránom a snaží sa, aby jeho rodiace sa vzťahy s Jeruzalemom boli v rovnováhe so zložitými vzťahmi s islamskou republikou.



Netanjahu ako predseda vlády uskutočnil niekoľko neoficiálnych návštev SAE. Uskutočnili sa v rokoch, ktoré predchádzali uzavretiu Abrahámových dohôd normalizujúcich vzťahy Izraela so SAE, Bahrajnom a Marokom.



Pozvanie na konferenciu COP28 dostal aj SAE aj izraelský prezident Jicchak Herzog.



Izraelská strana nateraz pozvanie na COP28 neprijala, ale Netanjahu sa poďakoval SAE za toto gesto.