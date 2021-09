Bennett: Irán v jadrovom programe prekročil všetky hranice

New York/Teherán 27. septembra (TASR) – Irán prekročil všetky „červené čiary" zamerané na obmedzenie jeho jadrového programu, avšak Izrael mu nedovolí získať jadrovú bombu, povedal v pondelok izraelský premiér Naftali Bennett na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informuje o tom agentúra AFP.



„Iránsky jadrový program je v kritickom bode, všetky červené čiary boli prekročené," vyhlásil Bennett. Vo svojom prvom prejave na pôde VZ OSN izraelský premiér tvrdil, že islamská republika počas uplynulých rokov urobila „veľký skok vpred" v schopnosti obohatiť urán na zbrojné účely.



„Sú na svete takí, ktorí zrejme vnímajú iránske snahy o získanie jadrových zbraní ako nevyhnutnú realitu, ako hotovú vec, alebo ich už iba unavilo počúvať o tom," povedal 49-ročný izraelský premiér, ktorý sa ujal funkcie v júni tohto roka.



„Izrael toto privilégium nemá. My nemôžeme poľaviť, my neustaneme. Izrael nedovolí Iránu získať jadrovú zbraň," dodal Bennett.



Irán tvrdí, že jeho jadrový program je zameraný výlučne na civilné účely, pripomína AFP. Teherán minulý týždeň uviedol, že očakáva skoré obnovenie rokovaní o kľúčovej jadrovej dohode z roku 2015 o obmedzení jeho jadrového programu výmenou za uvoľnenie sankcií.



Bennettov predchodca Benjamin Netanjahu, ktorý bol vo funkcii od roku 2009, patril medzi najostrejších kritikov tejto dohody a pravidelne ju na medzinárodných fórach odsudzoval. Bennett je tiež proti iránskej jadrovej dohode, vo svojom prejave v OSN ju však nespomenul.