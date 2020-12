Izraelský premiér je v karanténe, stretol sa s pozitívnou osobou

Jeruzalem 14. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je od pondelka v domácej karanténe, keďže sa stretol s osobou, u ktorej sa potvrdila nákaza novým koronavírusom. Oznámila to v pondelok Netanjahuova kancelária s tým, že ide o preventívne opatrenie, píše agentúra AFP.



Netanjahu mal v nedeľu i v pondelok negatívne výsledky testov na koronavírus. Napriek tomu bude až do piatka v karanténe, uvádza jeho kancelária vo vyhlásení.



Viacero izraelských médií informovalo, že Netanjahu sa minulý týždeň stretol s Michaelom Kleinerom, členom svojej pravicovej strany Likud, u ktorého sa následne potvrdila nákaza koronavírusom. Samotná premiérová kancelária však v pondelok nezverejnila podrobnosti o tom, kedy k stretnutiu premiéra sa nakazeným došlo.



Netanhaju ešte minulú stredu dostal prvú zásielku vakcín proti ochoreniu COVID-19 od farmaceutickej spoločnosti Pfizer, ktorá pristála na medzinárodnom letisku Bena Guriona v Tel Avive. Premiér pri tejto príležitosti uviedol, že koniec epidémie koronavírusu je už "na dosah". Deklaroval tiež, že chce ísť príkladom a zaočkovať sa ako prvý v rámci hromadnej vakcinácie, ktorá by sa mala v Izraeli začať ešte v decembri.



V 9-miliónovom Izraeli dosiaľ zaevidovali 358.000 prípadov nákazy novým koronavírusom vrátane 3003 úmrtí.