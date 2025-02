Izraelský premiér nariadil vyjednávačom o prímerí odchod do Kataru

Tel Aviv 8. februára (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil v sobotu tímu vyjednávačov o prímerí odchod do katarskej metropoly Dauha, kde sa zúčastnia rokovaní o pokračovaní prímeria v Pásme Gazy. V sobotu to vyhlásila kancelária premiéra po dokončení piatej výmeny zajatcov, píše TASR podľa správ agentúry AFP.



"Premiér Netanjahu po dokončení prepúšťacej fázy nariadil odchod delegácie vyjednávačov do Dauhy, kde budú diskutovať o technických podrobnostiach dohody," uviedla v sobotu kancelária premiéra. Dodala, že Netanjahu po návrate z Washingtonu "zvolá stretnutie bezpečnostnej rady, ktoré sa bude zaoberať rokovaniami o druhej fáze prepustenia rukojemníkov".



Netanjahu vo videu prisľúbil zničenie Hamasu a návrat domov všetkých rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím.



"Zničíme Hamas a získame späť našich rukojemníkov," vyhlásil izraelský premiér vo videu. Militantov po prepustení troch rukojemníkov v Pásme Gazy označil za "monštrá", pretože zajatci pôsobili podvyživene a predtým, ako boli odovzdaní Červenému krížu, boli prinútení hovoriť na pódiu.