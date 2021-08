Izraelský premiér navrhol za nového veľvyslanca v USA Michaela Herzoga

Jeruzalem 6. augusta (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett navrhol v piatok brigádneho generála vo výslužbe Michaela Herzoga za nového veľvyslanca v Spojených štátoch. Návrh musí ešte schváliť kabinet, informovala agentúra AFP.



Vo vyhlásení kancelárie premiéra sa uvádza, že Bennett vybral Herzoga do funkcie vzhľadom na "jeho hlboké oboznámenie sa so strategickými problémami, ktorým Izrael čelí, najmä s iránskou jadrovou otázkou", ako aj pre jeho skúsenosti v oblasti bezpečnosti a diplomacie, keď sa zúčastňoval na "diplomatických rokovaniach pod piatimi premiérmi".



Michael Herzog (69) je bratom prezidenta Jicchaka Herzoga. Slúžil 40 rokov v izraelskej armáde, a to aj ako náčelník štábu ministra obrany. Bol tiež medzinárodným pracovníkom Washingtonského inštitútu pre politiku Blízkeho východu. Podľa webovej stránky inštitútu Herzog "zohral kľúčovú úlohu v arabsko-izraelskom mierovom procese" a zúčastnil sa na väčšine rokovaní Izraela s Palestínčanmi, Jordánskom a Sýriou. Publikoval práce o iránskom jadrovom programe aj o palestínskom islamistickom hnutí Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy.