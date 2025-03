Izraelský premiér Netanjahu poďakoval Trumpovi za vojenskú pomoc

Jeruzalem 3. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za vojenskú pomoc, ktorej dodanie blokovala predchádzajúca administratíva USA. Podľa Netanjahua táto munícia pomôže "dokončiť prácu proti osi teroru" zo strany Iránu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Izraelský premiér dlhodobo vyjadruje svoj odpor voči Iránu, jeho jadrovým programom a jeho spojencom, vrátane palestínskeho militantného hnutia Hamas, proti ktorému Izrael v Pásme Gazy bojuje vo vojne od októbra 2023.



"Donald Trump je najväčším priateľom, akého kedy Izrael mal v Bielom dome," povedal Netanjahu po anglicky vo videoposolstve. "Ukázal to poslaním všetkej munície, ktorá bola zadržiavaná. Tak Izraelu poskytuje nástroj, ktorý potrebujeme na dokončenie práce proti osi teroru Iránu," dodal.



Izraelský premiér sa podobne vyjadril aj minulý mesiac na tlačovej konferencii s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, keď povedal, že Izrael "dokončí prácu" proti Iránu s podporou od Spojených štátov.



Samotný Trump, ktorý sa do Bieleho domu vrátil v januári, opätovne zaviedol politiku "maximálneho nátlaku" na Irán, čo odráža jeho prístup počas svojho prvého funkčného obdobia, pripomína AFP.



Zároveň vyjadril aj svoju neochvejnú podporu Izraelu, keď minulý mesiac pozval Netanjahua ako prvého premiéra na návštevu do Bieleho domu.



Rubio a Trump podpísali v nedeľu deklaráciu o dodaní balíka v hodnote zhruba štyri miliardy dolárov vojenskej pomoci Izraelu s tým, že čiastočné zbrojné embargo uvalené za vlády bývalého prezidenta USA Joea Bidena bolo zrušené.