Izraelský premiér Netanjahu príde do Česka na spoločné rokovanie vlád

Praha 18. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pricestuje v októbri s časťou svojho vládneho kabinetu do českej metropoly Praha na obnovené spoločné rokovanie vlád oboch krajín.



Hovoriť by sa malo o obrane, vede, výskume, inovácii, školstve, vzdelávaní či doprave, uviedla vo štvrtok pre spravodajský webový portál Seznam Zprávy nastupujúca česká veľvyslankyňa v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.



"Spoločné rokovanie vlád prebehne 9. októbra. To je termín, na ktorom sme sa predbežne dohodli," oznámila diplomatka. Dátum by podľa nej mohli zmeniť len neočakávané okolnosti na medzinárodnej či domácej scéne.



Netanjahu je pod tlakom pre kontroverznú justičnú reformu. Kritike čelil aj za výber niektorých svojich koaličných partnerov a ministrov. Izraelský minister financií Becalel Smotrič ani minister vnútra Itamar Ben Gvir z ultranacionalistických strán do Prahy nedorazia.



"Minister financií nepríde; nie je téma, ktorú by sme s ním mali preberať," uviedla Kuchyňová Šmigolová. Podľa jej vyjadrenia je teraz istá účasť Netanjahua a ministra zahraničných vecí Eliho Kohena.



Tradíciu česko-izraelských medzivládnych konzultácií založila vláda Petra Nečasa (ODS). Prvé sa uskutočnili v Prahe v roku 2012 a aj vtedy ich za Izraelčanov viedol Netanjahu. Naposledy vládne kabinety spoločne rokovali v roku 2016 v Izraeli za vlády koalície ČSSD, ANO a KDU-ČSL.