Izraelský premiér Netanjahu priznal liečbu rakoviny prostaty
Nádor lekári podľa jeho vyjadrenia zachytili v počiatočnom štádiu počas rutinného vyšetrenia.
Autor TASR
Tel Aviv 24. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok pri príležitosti zverejnenia svojej výročnej lekárskej správy po prvýkrát oznámil, že podstúpil úspešnú liečbu zhubného nádoru prostaty. Upozornili na to agentúry DPA a Reuters, píše TASR.
„Podstúpil som cielenú liečbu, ktorá problém odstránila a nezanechala po ňom žiadne stopy,“ napísal 76-ročný Netanjahu na platforme X. Dodal, že v súčasnosti je jeho zdravotný stav dobrý.
Izraelský líder nešpecifikoval, kedy liečbu podstúpil. Nádor lekári podľa jeho vyjadrenia zachytili v počiatočnom štádiu počas rutinného vyšetrenia.
Najdlhšie slúžiaci izraelský premiér uviedol, že zverejnenie lekárskej správy odložil o dva mesiace, aby zabránil Iránu šíriť „falošnú propagandu proti Izraelu“. Agentúry pripomínajú, že počas vojny na Blízkom východe sa na sociálnych sieťach a v iránskych štátnych médiách šírili fámy, že Netanjahu zomrel.
Izraelský premiér bol pre zdravotné problémy v minulosti viackrát hospitalizovaný. Koncom roka 2024 podstúpil operáciu prostaty po tom, ako mu diagnostikovali infekciu močových ciest spôsobenú nezhubným zväčšením prostaty. V roku 2023 mu implantovali kardiostimulátor.
