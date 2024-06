Izraelský premiér Netanjahu rozpustil vojnový kabinet

Tel Aviv 17. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozpustil šesťčlenný vojnový kabinet. Uviedol to v pondelok izraelský spravodajský portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na Netanjahuovu kanceláriu.



Podľa agentúry Reuters ide o očakávaný krok po odchode Bennyho Ganca, ministra vojnového kabinetu, z izraelskej vlády.



TOI vo svojej správe uviedol, že Netanjahu oznámil oficiálne rozpustenie vojnového kabinetu v nedeľu večer.



Vojnový kabinet bol zriadený 11. októbra - štyri dni po bezprecedentnom útoku palestínskych kománd na juh Izraela - s cieľom riadiť ťaženie proti militantným hnutiam Hamas v Pásme Gazy a Hizballáh v Libanone.



Ganc oznámil svoju rezignáciu na ministerskú funkciu pred vyše týždňom. Odchodom z vlády pohrozil pre chýbajúcu povojnovú stratégiu pre Pásmo Gazy.



"Kabinet bol na jeho žiadosť súčasťou koaličnej dohody s Gancom. Keďže Ganc odišiel, kabinet už nie je potrebný," povedal Netanjahu v pondelok podľa denníka Bild.



Na Netanjahua sa po odchode Ganca vzniesli požiadavky od jeho dvoch krajne pravicových koaličných partnerov - ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira a ministra financií Bezalela Smotriča -, aby ich zahrnul do vojnového kabinetu. To by však podľa Reuters zintenzívnilo napätie s medzinárodnými partnermi Izraela vrátane Spojených štátov.



Podľa portálu TOI sa očakáva, že Netanjahu bude o kľúčových otázkach rozhodovať počas menších, na to určených zasadnutiach bez Ben Gvira. Záverečné schválenie sa však bude snažiť získať od širšieho bezpečnostného kabinetu izraelskej vlády.