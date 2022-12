Izraelský premiér Netanjahu sa blíži k vytvoreniu vlády

Jeruzalem 1. decembra (TASR) — Dezignovaný izraelský premiér Benjamin Netanjahu dosiahol dohodu s krajne pravicovou stranou Náboženský sionizmus, čím sa priblížil k vytvoreniu novej vlády. Podľa agentúry Reuters o tom vo štvrtok informovala Netanjahuova strana Jednota (Likud).



Strane Náboženský sionizmus okrem iných portfólií pripadne aj ministerstvo financií, spresnil Likud. Izraelský vojenský rozhlas uviedol, že túto funkciu by mal istý čas zastávať jej líder Becalel Smotrič, potom bude v súlade s dohodou o tzv. rotácii vystriedaný. Likud neposkytol podrobnosti o tom, ako bude táto rotácia vyzerať.



Vo vyhlásení Likudu sa uvádza, že strana Náboženský sionizmus, ktorá je proti palestínskej štátnosti a podporuje existenciu židovských osád na okupovaných územiach, získa aj vysokú mieru kontroly nad aktivitami v týchto osadách v Predjordánsku. Do riadenia tohto rezortu však bude zasahovať aj Netanjahu, píše sa vo vyhlásení Likudu.



Dohoda so stranou Náboženský sionizmus znamená dôležitý prielom pre Netanjahua, ktorý sa po predčasných voľbách konaných 1. novembra snaží zostaviť novú koaličnú vládu.



Agentúra AP však zároveň upozorňuje, že dosiahnutie tejto dohody môže pripraviť pôdu pre konflikt s kľúčovými spojencami, predovšetkým so Spojenými štátmi.



AP spresnila, že strana Náboženský sionizmus bude riadiť aj ministerstvo zodpovedné za imigráciu a povedie aj nové ministerstvo, ktoré sa bude venovať napĺňaniu poslania židovského národa. Jeden z členov tejto strany bude zastávať aj špeciálnu funkciu na ministerstve obrany, v ktorej bude v koordinácii s Netanjahuom zodpovedný za výstavbu osád na okupovanom západnom brehu Jordánu.



Smotrič označil dosiahnutú dohodu za "historický krok", ktorý povedie k rozvoju osád.



Smotrič je lídrom hnutia židovských osadníkov na Západnom brehu Jordánu a usiluje sa o rozšírenie výstavby židovských obydlí na okupovaných územiach, ktoré si Palestínčania nárokujú pre svoj budúci štát.



Medzinárodné spoločenstvo, vrátane USA, v drvivej väčšine považuje výstavbu židovských osád na okupovaných územiach za nezákonnú alebo nelegitímnu.