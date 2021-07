Netanjahu sa odsťahoval z rezidencie premiéra

Jeruzalem 11. júla (TASR) - Takmer mesiac po neúspechu pri zostavovaní vlády sa dlhoročný izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu krátko po polnoci aj s rodinou odsťahoval z oficiálneho sídla predsedu vlády v Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jeho hovorcu.



Netanjahu boli v Izraeli pri moci 12 rokov po sebe a ešte predtým bol vo funkcii premiéra tri roky. V rezidencii šéfa izraelskej vlády doteraz nežil nikto tak dlho ako on. Až 13. júna ho nahradil pravicový nacionalistický politik a jeho bývalý spojenec Naftali Bennett, ktorý vedie vládu zloženú z ôsmich strán.



Netanjahu napriek tomu v rezidencii zostal a prijímal tam hostí vrátane Nikki Haleyovej, ktorá bola za bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa veľvyslankyňou USA v OSN. Termín odchodu Netanjahua s manželkou bol po dohode s Benettom oznámený až koncom júna.



Netanjahu bol ešte počas výkonu svojej funkcie obvinený z niekoľkých prípadov korupcie. Za korupciu mu hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov a za podvody a spreneveru môže dostať tri roky. Pred jeho sídlom sa pravidelne konali protesty, ktorých účastníci Netanjahua vyzývali, aby podal demisiu.



Bennett by sa mal do premiérskej rezidencie nasťahovať ešte v priebehu nedele.