Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou.

Autor TASR
Jeruzalem 9. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila.

Úrad civilnej ochranu v Pásme Gazy oznámil, že v pondelok pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 39 ľudí, 25 z nich v meste Gaza.

Izraelské sily počas dňa zničili štvrtú výškovú budovu v meste Gaza za štyri dni. Armáda tvrdí, že ju militanti z hnutia Hamas využívali na získavanie spravodajských informácií a umiestnili v nej výbušniny. Obyvateľov budovy a okolia predtým upozornila, aby odišli.

„Za dva dni sme zvalili 50 teroristických veží a to je len počiatočná fáza zintenzívnených pozemných manévrov v meste Gaza. Obyvateľom hovorím: varovali sme vás, odíďte teraz,“ uviedol Netanjahu vo videovyhlásení.

Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie - pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády.

Armáda tiež oznámila, že štyria izraelskí vojaci zahynuli, keď palestínski militanti hodili výbušné zariadenie do ich tanku.
