Izraelský premiér odmieta vypočúvanie izraelských vojakov FBI

Jeruzalem 15. novembra (TASR) - Odchádzajúci izraelský premiér Jair Lapid a minister obrany Benny Ganc trvajú na tom, že Izrael nedovolí, aby jeho vojakov vypočúval cudzí subjekt.



Reagovali tak na rozhodnutie ministerstva spravodlivosti USA, ktoré chce, aby americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vypočul izraelských vojakov vo veci smrti palestínskej novinárky Šírín abú Aklaovej.



Ako v utorok informoval denník The Times of Israel (TOI), Spojené štáty sa k tejto záležitosti zatiaľ verejne nevyjadrili, ale nemenovaný izraelský predstaviteľ pre TOI potvrdil, že americkí predstavitelia informovali svojich izraelských kolegov o rozhodnutí začať vyšetrovanie FBI vzhľadom na to, že abú Aklaová bola aj americkou občiankou.



TOI pripomenul, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena celé mesiace odmietala začať vo veci vlastné vyšetrovanie - namiesto toho sa spoliehala na vyšetrovanie vedené Izraelčanmi a Palestínčanmi.



Kým izraelská armáda na základe svojho vyšetrovania tvrdí, že abú Aklaovú zasiahla guľka, ktorú pravdepodobne omylom vystrelil izraelský vojak, podľa palestínskej samosprávy sa novinárka stala terčom útoku.



Americkí demokrati a novinárkina rodina vyvíjali tlak, aby sa úrady v USA kauzou zaoberali. Práve tento tlak podľa TOI mohol zohrať roku pri rozhodnutí ministerstva spravodlivosti USA týkajúceho sa vypočúvania izraelských vojakov americkým FBI.



Lapid však v utorok vyhlásil, že vojaci izraelských obranných jednotiek "nebudú vypočúvaní FBI ani žiadnym cudzím orgánom alebo cudzou krajinou" - aj keď by šlo o spriatelené subjekty.



Súčasne oznámil, že dôrazný protest Izraela voči týmto zámerom bol "vyjadrený na príslušných (vládnych) úrovniach".



V podobnom duchu sa na sociálnych sieťach už v pondelok vyjadril aj izraelský minister obrany Ganc.



Novinárka bola smrteľne postrelená v máji, keď monitorovala situáciu na okupovanom západnom brehu Jordánu. V inkrimonovanom čase mala na hlave helmu a oblečenú ochrannú vestu označenú nápisom "press" (médiá). Táto palestínska novinárka, ktorá mala aj americké občianstvo, pokrývala izraelské operácie na palestínskych územiach zhruba dve desaťročia.