Premiér Netanjahu sa po zabití iránskeho veliteľa vracia do vlasti

Jeruzalem 3. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu skrátil v piatok svoju návštevu Grécka a vracia sa naspäť do vlasti, aby odtiaľ sledoval vývoj udalostí po tom, ako americká armáda zabila v Iraku vysokopostaveného iránskeho generála Kásema Solejmáního. S odvolaním sa na oznámenie úradu izraelského premiéra o tom informovala agentúra AP.



Izraelská armáda nariadila po útoku uzavrieť lyžiarske stredisko v oblasti hory Hermon v Izraelom kontrolovanej oblasti Golanských výšin.



Krajina iné preventívne opatrenia po zabití veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, ako aj ďalších irackých vojenských predstaviteľov Američanmi, ku ktorému došlo v piatok ráno pri medzinárodnom letisku v Bagdade, nepodnikla.



Jair Lapid, líder izraelskej opozičnej aliancie Modrá a Biela, zabitie generálmajora ocenil slovami, že dostal "presne to, čo si zaslúžil".



Veliteľ špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd bol podľa agentúry AP na prvej priečke izraelského zoznamu hrozieb. Tel Aviv ho obviňoval z toho, že ovládal sieť nepriateľov, ktorá zahŕňa aj libanonskú militantnú skupinu Hizballáh. Izrael útočil na ciele jednotiek Kuds v Sýrii pri viacerých príležitostiach.



Joel Guzansky, ktorý je odborníkom na Irán a pôsobí v inštitúte pre národné strategické záujmy so sídlom v Tel Avive, povedal, že Irán uskutoční pravdepodobne vo veľmi krátkom horizonte odvetu voči americkým alebo izraelským cieľom. Zabitie je podľa neho obrovským úderom na Irán a došlo tiež k obnoveniu amerického zastrašovania v regióne.



Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa raketový útok na Solejmáního podnikol dron. Denník The New York Times s odvolaním sa na svoj zdroj napísal, že útok na armádny konvoj opúšťajúci medzinárodné letisko v Bagdade, pri ktorom zahynulo aj viacero Iránom podporovaných predstaviteľov irackej armády, vykonali rakety vystrelené z amerického bezpilotného lietadla typu MQ-9 Reaper.



Pri nálete bol okrem Solejmáního zabitý aj abú Mahdí Muhandis, zástupca veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU) ako aj päť ďalších osôb, uvádza agentúra AP.



Iránske revolučné gardy uvádzajú, že útok spáchali americké vrtuľníky.