Netanjahu podporil Iráncov, ktorí sa búria proti vedeniu krajiny

Jeruzalem 12. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril v nedeľu podporu Iráncom, ktorí sa búria proti iránskemu režimu v súvislosti so zostrelením lietadla ukrajinskej leteckej spoločnosti.



V reakcii na túto tragédiu, ktorá si vyžiadala životy 176 ľudí na palube lietadla, ako aj priznanie sa k nej revolučných gárd sa v sobotu na viacerých miestach Iránu konali pouličné zhromaždenia.



To, ktoré sa konalo v Teheráne, sa z pietneho aktu zmenilo na protest proti režimu. Demonštrantov žiadajúcich odstúpenie najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a kritizujúcich "klamárov" i revolučné gardy polícia rozohnala slzotvorným plynom, dodal denník The Times of Israel.



Izraelský denník v tejto súvislosti citoval Netanjahua, ktorý vo svojom vyhlásení po obvyklom nedeľnom zasadnutí izraelskej vlády poukázal na to, že opäť "Irán klamal", tentoraz v súvislosti s ukrajinským lietadlom.



"Klamali o svojom tajnom jadrovom programe, teraz klamú o zostrelení ukrajinského lietadla. Od začiatku vedeli, že to zostrelili. Vedeli, že to bol neúmyselné, ale úmyselne klamali. Podviedli celý svet," upozornil izraelský premiér.



"Je to úplne v rozpore s tým, ako by mala konať civilizovaná krajina, a my vyjadrujeme sústrasť obetiam iránskeho podvodu a nedbanlivosti," uviedol Netanjahu.



Teherán spočiatku kategoricky odmietal obvinenia západných krajín, že nesie zodpovednosť za zostrelenie lietadla ukrajinskej leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), ktoré sa zrútilo stredu krátko po vzlietnutí z teheránskeho Medzinárodného letiska imáma Chomejního. Napokon však iránske vedenie v sobotu priznalo, že ukrajinské lietadlo bolo zostrelené, pričom omylom. Plnú zodpovednosť za to prijal veliteľ vzdušných síl revolučných gárd brigádny generál Amír Alí Hádžízáde.



V lietadle, ktoré bolo zostrelené v stredu krátko po štarte z teheránskeho letiska, bolo 176 osôb, pričom 57 z nich boli kanadskí občania - väčšinou šlo o príslušníkov iránskej komunity.



Okrem nich sa na palube nachádzali aj občania Iránu, Ukrajiny, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie. Žiaden z nich pád lietadla po zásahu raketou neprežil.