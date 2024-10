Izraelský premiér tvrdí, že sa ho Hizballáh pokúsil zavraždiť dronmi

Irán tvrdí, že za dronovým útokom na Netanjahuovu rezidenciu je Hizballáh

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 19. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu obvinil Iránom podporovanú skupinu Hizballáh z pokusu o jeho zabitie po tom, ako jeho úrad uviedol, že libanonský dron zasiahol premiérov rodinný dom. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.Útok bezpilotným lietadlom, ku ktorému sa Hizballáh nevyjadril, sa uskutočnil v čase, keď Izrael a libanonská skupina zvádzali prudké boje, a po sérii izraelských vrážd vodcov militantov podporovaných Iránom vrátane šéfa Hizballáhu Hasana Nasralláha a naposledy Jahjú Sinvára z Hamasu.uviedol Netanjahu vo vyhlásení. Na adresuNetanjahu prisľúbil, žedodal premiér židovského štátu.Jeho úrad predtým uviedol, že Netanjahovci neboli doma a že pri útoku dronom neutrpeli žiadne zranenia. Ozbrojené skupiny na Blízkom východe, ktoré sú napojené na Irán, vrátane Hizballáhu, boli vtiahnuté do vojny medzi Izraelom a Hamasom, ktorá zúri v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.Teherán počas vojny podnikol dva priame útoky na svojho úhlavného nepriateľa - Izrael, naposledy 1. októbra raketovým útokom, za ktorý Izrael prisľúbil odvetu.Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac uviedol, že sobotňajší útok dronom, o ktorom informoval Netanjahuov úrad,islamskej republiky. Kac v príspevku na sociálnej sieti X obvinil Irán, že vedie "os zla" regionálnych zástupcov.Izraelská armáda predtým uviedla, že libanonský dronv pobrežnom meste Cézarea, kde Netanjahu žije, bez toho, aby spresnila, či išlo o premiérov dom.Teherán 19. októbra (TASR) - Iránska misia pri OSN v sobotu uviedla, že za dronovým útokom na súkromnú rezidenciu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v meste Cézarea stojí libanonská militantná skupina Hizballáh, ktorú vyzbrojuje a financuje vedenie v Teheráne, informovala agentúra AFP citovaná TASR."Túto akciu vykonal libanonský Hizballáh," uviedla iránska misia pri OSN v krátkom vyhlásení, z ktorého citovala oficiálna tlačová agentúra IRNA.Medzičasom izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu obvinil libanonský Hizballáh z pokusu o zavraždenie. Pohrozil, že Irán a jeho spojenci za to draho zaplatia.upozornil Netanjahu vo svojom vyhlásení. Iráncom a ich "partnerom z osi zla" Netanjahu pripomenul, žeTeheránom podporovaná militantná skupina, ktorá bojuje proti Izraelu na juhu Libanonu, sa k útoku zatiaľ nepriznala, poznamenala AFP.Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bagháí podľa agentúry IRNA v súvislosti s obvineniami voči Iránu obvinil Izrael zoAFP pripomenula, že ozbrojené skupiny napojené na Irán, známe ako "os odporu", ku ktorej patrí aj Hizballáh, boli vtiahnuté do vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Tá zúri v Pásme Gaze od teroristického útoku palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra 2023.Teherán počas tejto vojny podnikol na svojho úhlavného nepriateľa - Izrael - aj dva priame útoky, naposledy 1. októbra vypálil na Izrael vyše 200 rakiet. Izrael na tento útok zatiaľ neodpovedal. Irán však avizoval, že prípadná izraelská odveta nezostane bez reakcie.