Izraelský premiér: Údery v Libanone neboli našim posledným slovom

Jeruzalem 25. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že nedeľné údery izraelskej armády v Libanone neboli zo strany Izraela "posledným slovom" v boji proti libanonskému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Zasadzujeme Hizballáhu prekvapivé a zdrvujúce údery... Je to ďalší krok k zmene situácie na severe (Izraela) a bezpečnému návratu našich obyvateľov do ich domovov. A opakujem, toto nie je posledné slovo," povedal Netanjahu. Izraelská armáda podľa jeho slov zničila "tisíce rakiet krátkeho doletu, ktoré mali ublížiť našim civilistom a silám v Galilei".



"Okrem toho (izraelská armáda) IDF zachytila všetky drony, ktorými Hizballáh útočil na strategický cieľ v centrálnom Izraeli," uviedol izraelský premiér. Cieľ útoku bližšie nešpecifikoval, podľa izraelských médií však išlo o sídlo izraelskej špionážnej agentúry Mosad neďaleko Tel Avivu.



Izraelská armáda v noci na nedeľu spustila útoky na ciele na juhu Libanonu po tom, ako odhalila, že Hizballáh pripravuje rozsiahly útok na Izrael.



Iránom podporované libanonské hnutie krátko na to v nedeľu ráno oznámilo, že zaútočilo raketami a dronmi na Izrael v odvete za zabitie svojho vysokopostaveného veliteľa Fuáda Šukra, ktorý zahynul v júli pri izraelskom útoku v Bejrúte. Hizballáh tvrdil, že prvá fáza vojenskej operácie proti izraelským cieľom bola úspešná a poprel správy, že Izraelu sa útok podarilo zmariť.