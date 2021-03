Izraelský premiér uskutoční vo štvrtok prvú oficiálnu návštevu SAE

Jeruzalem 10. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok uskutoční svoju prvú oficiálnu návštevu Spojených arabských emirátov, odkedy vlani došlo k normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na izraelské médiá.



Netanjahu by sa mal podľa informácií novín Haarec či izraelského verejnoprávneho rozhlasu na letisku v Abú Zabí stretnúť s korunným princom Muhammadom bin Zájidom Nahjánom, faktickým vládcom tejto bohatej arabskej krajiny. Následne by sa mal vrátiť do vlasti na rokovanie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého témou bude vakcinačná kampaň proti ochoreniu COVID-19.



Vysokopostavený predstaviteľ Netanjahuovho úradu správy izraelských médií odmietol komentovať.



SAE sú prvou krajinou, ktorá vlani v septembri súhlasila s nadviazaním úplných diplomatických vzťahov s Izraelom, čo sprostredkoval bývalý americký prezident Donald Trump. Neskôr príklad SAE nasledovali aj ďalšie moslimské krajiny: Bahrajn, Maroko a Sudán.



Dohody prelomili dlhoročný konsenzus arabských krajín, že vzťahy so židovským štátom nemožno normalizovať, kým sa nedosiahne mierová dohoda medzi Izraelom a Palestínčanmi. SAE sú len treťou arabskou krajinou, ktorá nadviazala oficiálne vzťahy s Izraelom. Prvou bol Egypt v roku 1979 a nasledovalo Jordánsko v roku 1994.



Netanjahu mal návštevu SAE a Bahrajnu pôvodne naplánovanú už na február, no jeho cesta sa odložila po tom, čo Izrael zaviedol cestovné obmedzenia v súvislosti s koronavírusovou pandémiou.



Médiami ohlásená cesta Netanjahua do Abú Zabí sa uskutoční len necelé dva týždne pred parlamentnými voľbami v Izraeli. Netanjahu, ktorý je pri moci od roku 2009, sa v nich uchádza o znovuzvolenie. Pôjde o štvrté voľby za menej než dva roky.