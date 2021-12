Izraelský premiér vycestuje na návštevu Spojených arabských emirátov

Jeruzalem 12. decembra (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett vycestuje v nedeľu do Spojených arabských emirátov (SAE) na historicky prvú návštevu predsedu židovského štátu v tejto arabskej krajine, informovala agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie Bennettovej kancelárie.



"Premiér Naftali Bennett odletí dnes, v nedeľu... do Spojených arabských emirátov (SAE). Očakáva sa, že predseda vlády sa zajtra (v pondelok) stretne s korunným princom (emirátu) Abú Zabí, šejkom Muhammadom ibn Zajdom Nahajánom," uvádza sa vo vyhlásení Bennettovej kancelárie, z ktorého cituje agentúra AFP.



Predmetom rozhovorov bude prehĺbenie ekonomickej a vojenskej spolupráce medzi židovským štátom a SAE, pokračuje vyhlásenie.



Bennettova návšteva sa uskutoční na pozadí prebiehajúcich rokovaní medzi Iránom a svetovými mocnosťami o obnovení jadrovej dohody z roku 2015, všíma si AP. Izraelský premiér je vytrvalým odporcom tejto zmluvy, ako aj pokusov o jej obnovenie.



Izrael a SAE vlani podpísali dohodu o normalizácii diplomatických vzťahov, ktorú sprostredkovala administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vzťahy so židovským štátom obnovili i Bahrajn, Sudán a Maroko.



Tieto dohody sú považované za kontroverzné v arabských krajinách, medzi ktorými desaťročia platil úzus, že s Izraelom nebudú mať oficiálne vzťahy, kým nebude vyriešený palestínsko-izraelský konflikt, analyzuje AFP. Palestínčania dohody odmietli a považujú ich za zradu "palestínskej veci".