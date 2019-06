Izraelský premiér vymenil dvoch nacionalistických ministrov

Netanjahu neuviedol, aké dôvody ho viedli k odvolaniu oboch ministrov, ktorí boli zároveň aj členmi vplyvného bezpečnostného kabinetu izraelskej vlády.

Jeruzalem 2. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vymenil dvoch ministrov dočasnej vlády, ktorá povedie krajinu do septembrových predčasných volieb. O kreslá prišli dvaja nacionalistickí politici, šéf rezortu školstva Naftali Bennett a ministerka spravodlivosti Ajelet Šakedová, informovala agentúra AP.



Netanjahu neuviedol, aké dôvody ho viedli k odvolaniu oboch ministrov, ktorí boli zároveň aj členmi vplyvného bezpečnostného kabinetu izraelskej vlády.



Zdroj blízky premiérovi však tento krok zdôvodnil tým, že Bennett a Šakedová stratili podporu verejnosti. Ich nacionalistická strana Nová pravica, založená len vlani v decembri, sa totiž v aprílových voľbách nedostala do parlamentu.



Vo voľbách tesne zvíťazila Netanjahuova pravicová strana Likud, ktorej sa však v stanovenej lehote nepodarilo zostaviť koaličnú vládu. Parlament preto 29. mája odhlasoval svoje rozpustenie a termín nových volieb stanovili na 17. septembra.



Či sa o dôveru voličov bude opäť uchádzať aj strana Bennetta a Šakedovej, zatiaľ nie je známe.



"Všetko, čo sme robili, bolo v prospech štátu Izrael a jeho občanov," uviedli obaja politici v spoločnom vyhlásení, ktorým reagovali na svoje odvolanie. Prisľúbili tiež, že zabezpečia bezproblémové odovzdanie ministerstiev svojim nástupcom, ktorých mená neboli bezprostredne známe.



Podľa denníka Jerusalem Post by obe ministerstvá mohli obsadiť nominanti Likudu, alebo by ich Netanjahu mohol ponúknuť lídrom aliancie Zjednotená pravica Rafimu Perecovi a Bezalelovi Smotričovi. Táto aliancia, združujúca náboženské pravicové strany, má aktuálne v Knesete päť poslancov.