Premiér Izraela začal historickú návštevu Spojených arabských emirátov

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Abú Zabí 12. decembra (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett v nedeľu pricestoval do Spojených arabských emirátov (SAE) na historicky prvú návštevu predsedu vlády židovského štátu v tejto arabskej krajine, informovala agentúra AFP.Agentúra dodala, že návšteva sa koná po tom, ako oba štáty vlani nadviazali diplomatické styky. Okrem toho vtedy vzťahy so židovským štátom obnovili i Bahrajn a Maroko. Sudán tiež súhlasil s normalizáciou vzťahov s Izraelom v rámci takzvaných Abrahámových dohôd, ale úplné vzťahy zatiaľ neboli nadviazané.Abrahámove dohody vyrokoval Bennettov predchodca Benjamin Netanjahu, podľa ktorého tieto zmluvy prinesú Izraelu nových regionálnych spojencov proti Iránu a posilnia jeho diplomatické úsilie s cieľom zastaviť Teherán v získavaní jadrových zbraní.Palestínčania Abrahámove dohody ostro odsúdili, pretože ich považujú za porušenie desaťročia trvajúceho konsenzu v rámci Ligy arabských štátov, ktorý spočíva v neuznaní Izraela, kým nepodpíše mierovú dohodu o vzniku palestínskeho štátu s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme.Zatiaľ čo Bennett je prvým izraelským premiérom, ktorý zavítal do SAE, prelomovú návštevu návštevu tam absolvoval šéf izraelskej diplomacie Jair Lapid, keď v júni otvoril veľvyslanectvo v Abú Zabí a konzulát v Dubaji, zatiaľ čo SAE zriadili veľvyslanectvo v Tel Avive.Očakáva sa, že Bennett sa v pondelok stretne s korunným princom emirátu Abú Zabí, šejkom Muhammadom ibn Zajdom Nahajánom. Predmetom rozhovorov bude prehĺbenie ekonomickej a vojenskej spolupráce medzi židovským štátom a SAE.Bennettova návšteva sa koná na pozadí prebiehajúcich rokovaní medzi Iránom a svetovými mocnosťami o obnovení jadrovej dohody z roku 2015. Agentúra AP pripomenula, že izraelský premiér je odporcom tejto zmluvy, ako aj pokusov o jej obnovenie.