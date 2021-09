Izraelský prezident a jordánsky kráľ viedli tajné rozhovory

Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog prezradil, že sa tajne stretol v jordánskej metropole Ammán s tamojším kráľom Abdalláhom II. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



"Minulý týždeň som sa stretol a viedol som veľmi dlhý rozhovor s jordánskym kráľom, bol som v jeho paláci celý večer. Bolo to vynikajúce stretnutie," uviedol Herzog v rozhovore, ktorý v sobotu odvysielala izraelská televízia. Celý rozhovor bude odvysielaný v nedeľu.



"Jordánsko je veľmi dôležitá krajina. Mám obrovský rešpekt pred kráľom Abdalláhom, veľkým vodcom a veľmi významným regionálnym aktérom," uviedol Herzog vo vyhlásení, ktoré zverejnil následne jeho úrad. Vo vyhlásení sa hovorilo o "vrelom stretnutí, ktoré sa konalo na pozvanie kráľa", počas ktorého obaja diskutovali o "hlbokých strategických otázkach". Išlo napríklad o kľúčové otázky dialógu medzi oboma štátmi vrátane dohody o dovoze poľnohospodárskych produktov počas tzv. roka odpočinutia, energetické otázky či riešenie klimatickej krízy.



Jordánsko a Egypt sú jediné dve krajiny hraničiace s Izraelom, ktoré podpísali mierové zmluvy so židovským štátom. Vzťahy medzi Izraelom a Jordánskom sa zhoršili v čase vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorého kritici obvinili z toho, že zanedbal Jordánsko v prospech vlaňajšieho súhlasu s normalizáciou vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Sudánom a Marokom.



Nový izraelský premiér Naftali Bennett však krátko po svojom júnovom nástupe do funkcie odletel do Ammánu na rokovania s kráľom Abdalláhom. V júli sa obe krajiny dohodli, že Izrael predá Jordánsku 50 miliónov kubických metrov vody ročne, navyše k 55 miliónom kubickým metrom, ktoré už poskytuje bezplatne. Na základe tejto dohody môže Jordánsko zvýšiť svoj export Palestínčanom na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967.