Izraelský prezident avizoval ochotu zapojiť sa do ďalšieho prímeria

Jeruzalem 19. decembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog signalizoval v utorok pripravenosť svojej krajiny zapojiť sa do ďalšieho prímeria v Pásme Gazy vyrokovaného zahraničím, aby sa umožnilo prepustenie rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas a tiež doručenie ďalšej pomoci obyvateľom obliehanej palestínskej enklávy. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters a následne portál britského denníka The Guardian.



"Izraelská armáda je pripravená na ďalšiu humanitárnu prestávku a ďalšiu humanitárnu pomoc, čo umožní prepustiť rukojemníkov," povedal Herzog, ktorého funkcia je prevažne reprezentatívna, na zhromaždení veľvyslancov. Informoval o tom jeho úrad.



"A zodpovednosť spočíva plne na vodcovi hnutia Hamas (Jahjovi) Sinwárovi a na ďalších členoch vedenia Hamasu," dodal izraelský prezident o palestínskom militantnom hnutí, ktoré vládne v Pásme Gazy.



Neskôr portál Guardian zverejnil správu, že Hamas odmieta viesť počas vojny rokovania o výmene palestínskych väzňov za zajatých izraelských rukojemníkov, ale je otvorený akejkoľvek iniciatíve ukončiť túto vojnu. Vyhlásil to vysokopostavený predstaviteľ hnutia Básim Naím.



"Potvrdzujeme náš postoj, že kategoricky odmietame viesť akúkoľvek podobu rokovaní o výmene väzňov počas prebiehajúcej izraelskej genocídnej vojny," povedal Naím.



"Sme však otvorení akejkoľvek iniciatíve, ktoré prispeje k ukončeniu agresie proti našim ľuďom a k otvoreniu hraničných priechodov, aby mohla do Pásma Gazy vojsť pomoc a aby Palestínčanom poskytla úľavu," dodal tento predstaviteľ Hamasu.