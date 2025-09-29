< sekcia Zahraničie
Izraelský prezident chce udeliť milosť Netanjahuovi v korupčnej kauze
Izraelský premiér je súdený v troch korupčných prípadoch a čelí obvineniam z podvodu, porušenia dôvery verejnosti a podplácania.
Tel Aviv 29. septembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog naznačil, že zvažuje udelenie milosti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi v korupčnej kauze. Podľa Herzoga prípad „ťažko dolieha na izraelskú spoločnosť“, píše TASR podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„Netanjahuov prípad má veľký vplyv na izraelskú spoločnosť. Ak bude podaná žiadosť alebo sa začne akékoľvek konanie, zverejním to s úplnou transparentnosťou. Zvážim, čo je najlepšie pre štát,“ vyhlásil prezident v rozhovore v armádnom rádiu.
Izraelský premiér je súdený v troch korupčných prípadoch a čelí obvineniam z podvodu, porušenia dôvery verejnosti a podplácania. V procese, ktorý od jeho začatia v máji 2020 niekoľkokrát odložili, premiér popiera akékoľvek pochybenie.
Americký prezident Donald Trump v minulosti označil kauzu vedenú proti premiérovi za „hon na čarodejnice“. Netanjahua Trump v pondelok privíta v Bielom dome. Očakáva sa, že mu predloží 21-bodový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorá trvá už takmer dva roky. V novembri 2024 vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykač na Netanjahua pre údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas vojny v Pásme Gazy.
