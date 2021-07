Izraelský prezident dostal tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu

Tel Aviv 30. júla (TASR) - Izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga v piatok zaočkovali treťou dávkou protikoronavírusovej vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech. Začal sa tak "doplnkový očkovací program" židovského štátu zameraný na obyvateľov starších ako 60 rokov, informovala agentúra AFP.



"Začíname s doplnkovou vakcináciou", aby sa tak život v krajine mohol vrátiť čím skôr do "normálu", uviedol Herzog po tom, ako v Šebovom zdravotnom stredisku (Tel ha-Šomer) pri Tel Avive dostal tretiu dávku vakcíny.



Izraelský premiér Naftali Bennett vo štvrtok oznámil, že Izrael spustí "doplnkový očkovací program", v rámci ktorého začne podávať tretiu dávku proticovidovej vakcíny osobám starším ako 60 rokov. Izrael tak urobil v súvislosti s obavami spojenými s rýchlo sa šíriacim variantom delta.



"Izrael je priekopníkom v súvislosti so zavedením podávania tretej dávky vakcíny osobám starším ako 60 rokov," uviedol Bennett, ktorý doprevádzal prezidenta do nemocnice.



Izrael už od 11. júla ponúka tretiu dávku vakcíny od spoločnosti Pfizer dospelým osobám s oslabeným imunitným systémom.



Farmaceutická spoločnosť Pfizer uviedla, že podľa štúdií má tretia dávka vakcíny na variant delta neutralizačný efekt.



Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ktorého odporúčaniami sa Izrael zväčša riadi, však zatiaľ neschválil podávanie tretej dávky protikoronavírusovej vakcíny starším osobám, vysvetľuje AFP.



Vďaka obzvlášť rýchlej očkovacej kampani je plne zaočkovaných približne 55 percent z celkového množstva deviatich miliónov obyvateľov Izraela.



Počet prípadov nákazy v židovskom štáte najprv výrazne klesol, na čo vláda v júni reagovala uvoľnením mnohých protiepidemických obmedzení. Nákaza sa však opäť začala šíriť a úrady opäť zaviedli povinné nosenie rúšok v interiéroch verejných priestorov.