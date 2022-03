Izraelský prezident Herzog pricestoval na návštevu Turecka

Na archívnej snímke z 15. februára 2022 turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP

Ankara 9. marca (TASR) - Prezident Izraela Jicchak Herzog priletel v stredu do Turecka, kde sa pokúsi obnoviť vzťahy medzi oboma krajinami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Ide o prvú návštevu prezidenta židovského štátu v Turecku od roku 2007. Herzog pred odletom povedal, že v rozhovoroch s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom sa bude usilovať obnoviť vzťahy medzi ich krajinami." povedal. Program jeho dvojdňovej návštevy by mal zahŕňať aj predaj ropy do Európy.Témou rozhovorov by podľa AFP mohla byť aj ruská invázia na Ukrajinu. Izrael i Turecko v posledných dňoch pri riešení krízy na Ukrajine plnili úlohu sprostredkovateľa.Výrazné ochladenie vzťahov medzi väčšinovo moslimským Tureckom a Izraelom vyvolala v roku 2010 izraelská operácia voči konvoju lodí plaviacich sa cez Stredozemné more do palestínskeho pásma Gazy.Cieľom lodí bolo prelomiť izraelskú námornú blokádu pásma Gazy a dopraviť tam humanitárnu pomoc. Pri zásahu izraelských jednotiek, ktoré sa pri vylodení na lode stali terčom násilia zo strany niektorých pasažierov, bolo zabitých desať civilistov.Izraelská operácia vtedy vyvolala ostrý nesúhlas medzinárodného spoločenstva a spôsobila diplomatickú roztržku medzi Izraelom a Tureckom. Izraelsko-turecké vzťahy sa obnovili v roku 2016.