Izraelský prezident Herzog pricestoval do Budapešti na štátnu návštevu

Budapešť 18. februára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog pricestoval v utorok do Budapešti na oficiálnu štátnu návštevu na pozvanie maďarského prezidenta Tamása Sulyoka. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server magyarnemzet.hu.



Oficiálny program izraelskej hlavy štátu sa začal kladením vencov na Námestí hrdinov (Hősök tere).



Sulyok pozval Jicchaka na návštevu telefonicky vlani 28. marca, kedy zdôraznil, že Maďarsko je blízkym spojencom a najlepším priateľom Izraela, ako aj jeho strategickým partnerom v Európe.



Izraelský prezident prichádza krátko po návšteve ministra zahraničných vecí Izraela Gideona Saara, ktorý sa 23. januára stretol so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pozval vlani v novembri do Maďarska aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Szijjártó po schôdzke so Saarom povedal, že pozvanie pre Netanjahua stále platí, keďže zatykač, ktorá naňho vlani v novembri vydal Medzinárodný trestný súd (ICC), je len politicky motivovaným rozhodnutím.