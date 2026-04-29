< sekcia Zahraničie
Izraelský prezident iniciuje rokovanie o milosti pre Netanjahua
Netanjahu, ktorý opakovane odmieta akékoľvek pochybenie, je prvým úradujúcim izraelským premiérom, ktorý je obvinený v korupčnom prípade.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 29. apríla (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok pozval generálnu prokurátorku a právnika premiéra Benjamina Netanjahua do jeho rezidencie, aby začali rokovať s cieľom dosiahnuť „dohodu“ v súvislosti s korupčným procesom vedeným voči predsedovi vlády. Začiatkom tohto týždňa totiž Herzog vylúčil, že by v tejto fáze udelil Netanjahuovi milosť. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka Times of Israel (TOI).
Premiér je obvinený v dvoch prípadoch, v ktorých mal údajne vybavovať priaznivé mediálne pokrytie v izraelských médiách, a v tretej kauze zase z prijatia luxusných darov v hodnote viac ako 260.000 dolárov (vyše 220.000 eur) od bohatých podnikateľov výmenou za politické protislužby.
Prezident „verí, že predtým, než využije svoje právomoci v súvislosti so žiadosťou (o milosť) týkajúcou sa premiéra, by mali byť vyčerpané všetky možnosti na rokovania medzi stranami s cieľom dosiahnuť dohodu,“ napísala v liste generálnej prokurátorke a Netanjahuovmu právnikovi Herzogova právna poradkyňa. Izraelské médiá uviedli, že prezident nechce ísť proti odporúčaniu ministerstva spravodlivosti, ktoré konštatovalo, že premiérova žiadosť nespĺňa kritériá na udelenie milosti.
„Preto ste pozvaní do prezidentskej rezidencie čo najskôr, aby sa vytvoril potrebný priestor na vedenie týchto rokovaní s ochotou a dobrými úmyslami, pričom obe strany vstúpia do miestnosti bez záväzkov a podmienok,“ napísala právna poradkyňa. Zároveň ich požiadala, aby na pozvanie odpovedali najneskôr do 3. mája.
Netanjahu, ktorý opakovane odmieta akékoľvek pochybenie, je prvým úradujúcim izraelským premiérom, ktorý je obvinený v korupčnom prípade. Konanie, ktoré sa voči nemu začalo v roku 2019, označuje za „politický proces“.
Premiér formálne požiadal o milosť v novembri s argumentom, že jeho prípad rozdeľuje krajinu a odvádza jeho pozornosť od povinností. Vinu však nepriznal, čo vyvoláva otázku, či môže dostať milosť počas prebiehajúceho procesu, píše TOI.
Herzogov úrad uviedol, že rokovania budú „len predbežným krokom predtým, ako prezident zváži využitie právomoci udeliť milosť“.
V prípade sa angažoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý túto tému otvoril vo svojom prejave v izraelskom parlamente vlani v októbri, keď vyzval Herzoga, aby Netanjahuovi udelil milosť. Následne izraelskému prezidentovi poslal list s oficiálnou žiadosťou o omilostenie premiéra, po ktorom prišla aj formálna žiadosť od Trumpových právnikov.
Netanjahuovi podporovatelia tieto výzvy podporujú, trvajú na jeho nevine a tvrdia, že proces rozdeľuje krajinu. Naopak, jeho odporcovia vyzývajú prezidenta, aby mu milosť neudelil, ak neprizná vinu a neskončí v politike.
