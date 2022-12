Izraelský prezident je znepokojený vzťahom budúcej vlády k menšinám

Jeruzalem 28. decembra (TASR) — Izraelský prezident Jicchak Herzog v stredu v Jeruzaleme prijal vodcu krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma jehudit) Itamara Ben-Gvira a tlmočil mu svoje obavy v súvislosti s krokmi, ktoré by nová vládnuca koalícia mohla iniciovať vo vzťahu k menšinám žijúcim v Izraeli vrátane LGBTQ+ ľudí. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Jerusalem Post.



Stretnutie sa uskutočnilo deň predtým, ako nová vláda dezignovaného premiéra Benjamina Netanjahua zloží v izraelskom parlamente (Kneset) sľub.



Prezident ho inicioval krátko po tom, ako dvaja poslanci novej koalície vyzvali na prijatie zákona umožňujúceho diskrimináciu LGBTQ+ ľudí v nemocniciach a firmách. Tento návrh vyvolal ostrú odmietavú reakciu v radoch zdravotníkov a kritizovali ho aj mnohé spoločnosti.



Herzog na stretnutí vyzval Ben-Gvira, aby upokojil vášne, ktoré u časti izraelskej spoločnosti vyvolali nedávne výzvy na obmedzenie práv LGBTQ+ ľudí. Podľa prezidenta tento diskriminujúci postoj vyvoláva aj obavy, ako bude nová vláda pristupovať k iným menšinám, najmä izraelským Arabom.



V rozhovore s Ben-Gvirom Herzog zdôraznil, že úlohou všetkých členov budúcej koalície bude pracovať v prospech všetkých zložiek izraelskej spoločnosti a v duchu Deklarácie nezávislosti.



Ben-Gvir, ktorý má v nadchádzajúcej vláde zastávať pozíciu ministra národnej bezpečnosti, Herzogovi prisľúbil, že bude slúžiť všetkým obyvateľom Izraela a zasadí sa za posilnenie ich pocitu bezpečia. Ubezpečil, že on sám i kolegovia zo strany Náboženský sionizmus, ktorí s kontroverznými vyhláseniami prišli, nemajú v úmysle vylúčiť alebo poškodiť žiadnu časť izraelskej verejnosti.



Denník Jerusalem Post dodal, že Kneset v stredu ráno schválil tzv. Ben-Gvirov zákon, ktorý rozširuje právomoci ministra národnej bezpečnosti vo vzťahu k polícii.