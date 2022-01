Izraelský prezident navštívi na konci januára po prvý raz SAE

Tel Aviv 25. januára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog navštívi 30. až 31. januára Spojené arabské emiráty (SAE). Pôjde o historicky prvú návštevu hlavy židovského štátu v emirátoch. Oznámila to v utorok Herzogova kancelária, píše agentúra AFP.



Herzog odcestuje do SAE s manželkou Michal a stretne sa tam s korunným princom emirátu Abú Zabí šejkom Muhammadom ibn Zajdom Nahajánom, vládcom Dubaja šejkom Muhammadom bin Rášidom Maktúmom a ďalšími vysokopostavenými vládnymi predstaviteľmi. Navštíviť má tiež výstavu EXPO Dubaj.



"Máme tú česť zapísať sa do histórie prvou návštevou izraelského prezidenta v Spojených arabských emirátoch," uviedol Herzog vo vyhlásení. Dodal, že obe krajiny "stavajú základy novej spoločnej budúcnosti". Prisľúbil, že toto "odvážne nové partnerstvo zmení Blízky východ".



Plánovaná návšteva je ďalšou z oficiálnych ciest izraelských predstaviteľov, odkedy pred takmer poldruha rokom SAE a Izrael nadviazali diplomatické styky v rámci tzv. Abrahámových dohôd sprostredkovaných Spojenými štátmi. Vzťahy so židovským štátom vtedy obnovili i Bahrajn a Maroko. Tento krok avizoval i Sudán, avšak zatiaľ ho nerealizoval pre nestabilnú vnútropolitickú situáciu.



Normalizáciu vzťahov vyjednal predchodca súčasného premiéra Naftaliho Bennetta Benjamin Netanjahu, podľa ktorého tieto zmluvy prinesú Izraelu nových regionálnych spojencov proti Iránu a posilnia jeho diplomatické úsilie s cieľom zastaviť Teherán v získavaní jadrových zbraní.



Bennett vlani v decembri ako vôbec prvý predseda izraelskej vlády navštívil SAE, pričom jeho cesta bola sčasti zameraná na medzinárodné rokovania o iránskom jadrovom programe. Ešte pred ním absolvoval prelomovú návštevu emirátov šéf izraelskej diplomacie Jair Lapid, keď v júni 2021 otvoril veľvyslanectvo v Abú Zabí a konzulát v Dubaji, zatiaľ čo SAE zriadili veľvyslanectvo v Tel Avive.