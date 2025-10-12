Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izraelský prezident nechal osobný odkaz na uvítanie rukojemníkov

Na snímke Isaac Herzog. Foto: TASR/AP

Po prepustení rukojemníci podstúpia lekárske vyšetrenia a liečbu v nemocniciach, kde sa zároveň stretnú so svojimi rodinami.

Autor TASR
Tel Aviv 12. októbra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu navštívil nemocnicu Ichilov v Tel Avive, aby sa oboznámil s prípravami na prijatie izraelských rukojemníkov po ich plánovanom prepustení palestínskym radikálnym hnutím Hamas.

„Najdôležitejšie je, aby sa všetci vrátili domov, aby všetci bezpečne dorazili a izraelský národ dostal dobrú správu,“ povedal Herzog počas návštevy, ako s odvolaním sa na spravodajský web Ynet informovala agentúra DPA.

Prezident zanechal rukojemníkom, ktorí majú byť prijatí v nemocnici Ichilov, aj osobné uvítacie odkazy s textom: „Aké úžasné je, že ste sa vrátili domov.“

Po prepustení rukojemníci podstúpia lekárske vyšetrenia a liečbu v nemocniciach, kde sa zároveň stretnú so svojimi rodinami.

Podľa izraelských zdrojov je z 48 rukojemníkov stále nažive 20. Hamas oznámil, že plánuje odovzdať všetkých živých rukojemníkov a čo najviac mŕtvych, a to do pondelka 05:00 h SELČ.

Ich návrat do Izraela bude organizovaný Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK) a bude bez prítomnosti médií a verejnosti. Po stretnutí s rodinami a po úvodných lekárskych prehliadkach na vojenskej základni Re’im pri hranici s Pásmom Gazy prepustených rukojemníkov vyšetria v nemocniciach.
.

