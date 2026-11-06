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Izraelský prezident oznámi v nedeľu, koho poverí zostavením vlády
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov.
Autor TASR
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Jeruzalem 5. novembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog oznámi v nedeľu, koho poverí zostavením novej vlády. Vyhlásil to vo štvrtok po skončení povolebných rozhovorov s lídrami politických strán, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Mám v úmysle poveriť niektorého člena Knesetu vytvorením vlády túto nedeľu,“ povedal Herzog vo videoodkaze. Konštatoval, že 46 členov parlamentu odporúča doterajšieho premiéra Benjamina Netanjahua a 67 poslancov podporuje jeho oponenta Gadiho Eizenkota.
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou. Vznik nového kabinetu tak závisí od podpory arabských strán, ktoré si zabezpečili bezprecedentných 19 mandátov.
Šance Eizenkota vo štvrtok vzrástli po oznámení oboch arabských politických zoskupení - Spoločnej kandidátky a strany Raam, že ho budú prezidentovi odporúčať ako kandidáta na premiéra. Či sa tento bývalý náčelník generálneho štábu rozhodne pre koalíciu s arabskými stranami, nie je zatiaľ jasné. V takom prípade by prišiel o podporu niektorých svojich doterajších spojencov, priblížila AFP.
Netanjahu možné spojenectvá s arabskými stranami ostro kritizuje a v pondelok vyzval na „širšiu národnú vládu“ bez týchto subjektov, ktoré podľa neho „podporujú terorizmus a popierajú existenciu židovského štátu“. Novú koalíciu by podľa neho mala viesť jeho strana Likud, keďže získala najviac kresiel.
Ani jeden opozičný líder však neprejavil ochotu vytvoriť vládu s Netanjahuom. Podľa nich rozdeľuje spoločnosť, čelí obvineniam z korupcie a nedokázal zabrániť teroristickému útoku Hamasu zo 7. októbra 2023.
Poveriť niektorého z politikov zostavením novej vlády je rozhodnutím Herzoga, izraelskí prezidenti však tradične dávali mandát tomu, ktorého odporučilo najviac členov novozvoleného parlamentu.
„Mám v úmysle poveriť niektorého člena Knesetu vytvorením vlády túto nedeľu,“ povedal Herzog vo videoodkaze. Konštatoval, že 46 členov parlamentu odporúča doterajšieho premiéra Benjamina Netanjahua a 67 poslancov podporuje jeho oponenta Gadiho Eizenkota.
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou. Vznik nového kabinetu tak závisí od podpory arabských strán, ktoré si zabezpečili bezprecedentných 19 mandátov.
Šance Eizenkota vo štvrtok vzrástli po oznámení oboch arabských politických zoskupení - Spoločnej kandidátky a strany Raam, že ho budú prezidentovi odporúčať ako kandidáta na premiéra. Či sa tento bývalý náčelník generálneho štábu rozhodne pre koalíciu s arabskými stranami, nie je zatiaľ jasné. V takom prípade by prišiel o podporu niektorých svojich doterajších spojencov, priblížila AFP.
Netanjahu možné spojenectvá s arabskými stranami ostro kritizuje a v pondelok vyzval na „širšiu národnú vládu“ bez týchto subjektov, ktoré podľa neho „podporujú terorizmus a popierajú existenciu židovského štátu“. Novú koalíciu by podľa neho mala viesť jeho strana Likud, keďže získala najviac kresiel.
Ani jeden opozičný líder však neprejavil ochotu vytvoriť vládu s Netanjahuom. Podľa nich rozdeľuje spoločnosť, čelí obvineniam z korupcie a nedokázal zabrániť teroristickému útoku Hamasu zo 7. októbra 2023.
Poveriť niektorého z politikov zostavením novej vlády je rozhodnutím Herzoga, izraelskí prezidenti však tradične dávali mandát tomu, ktorého odporučilo najviac členov novozvoleného parlamentu.