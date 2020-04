Izraelský prezident poveril zostavením novej vlády parlament

Jeruzalem 16. apríla (TASR) - Zostavením novej izraelskej vlády bol vo štvrtok poverený izraelský parlament. Stalo sa tak po tom, ako líder centristickej koalície Modrá a biela (Kachol lavan) Benny Ganc do stredy polnoci nezostavil nový koaličný kabinet.



Ako informoval denník The Times of Israel, situácia, keď sa vládu pokúsi zostaviť parlament, nastala druhýkrát v dejinách krajiny.



Parlament by sa teraz mal dohodnúť na jednom poslancovi, ktorý by mal mať podporu 61 kolegov a ktorý by potom mal za úlohu vytvoriť do 21 dní novú vládu. Ak neuspeje, Izrael znova čakajú parlamentné voľby - boli by už štvrté od apríla roku 2019.



Rivlin však vo svojom poverení vyjadril nádej, že poslanci Knesetu "budú schopní vytvoriť väčšinu takým spôsobom, aby sa čo najskôr mohla vytvoriť vláda, aby sa zabránilo štvrtému kolu volieb." Ako ďalší argument Rivlin uviedol, že Izrael v čase epidémie koronavírusu potrebuje funčnú vládu.



Rokovacie tímy Gancovho bloku Modrá a biela a pravicovej strany Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua sa v stredu do poslednej chvíle pokúšali o dosiahnutie dohody o vzniku "núdzovej" vlády národnej jednoty a v konzultáciám pokračovali aj po vypršaní Gancovho mandátu.



Vyjednávači vo štvrtok vydali vyhlásenie, v ktorom uviedli, že v noci dospeli k záveru, že "dnes (vo štvrtok) môžeme pokračovať v rokovaniach s cieľom dosiahnuť dohodu o vytvorení núdzovej koaličnej vlády".



Rivlin však medzičasom Rivlin oficiálne informoval Ganca, že jeho mandát vypršal a že zostavením vlády poveruje Kneset.



Agentúra AFP konštatovala, že odovzdaním poverenia na zostavenie vlády Knesetu, ktorého je Ganc predsedom, dal Rivlin v podstate Netanjahuovi a Gancovi ďalšie tri týždne na uzavretie dohody o spoločnej koalícii, alebo vytvoril časový priestor pre vznik iných koalícií.



Dohoda Netanjahu-Ganc by pre Izrael znamenala, že by mal svoju prvú stabilnú vládu od decembra 2018 a reprezentatívnejšie vedenie, pre ktorým bude prijímanie ťažkých rozhodnutí v súvislosti s ekonomickými dôsledkami súčasnej koronakrízy, konštatovala AFP.