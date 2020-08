Izraelský prezident pozval do Jeruzalema korunného princa SAE

Jeruzalem 17. augusta (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin pozval v pondelok na návštevu do Jeruzalema korunného princa Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammada bin Zájida Nahjána. Informovala o tom agentúra DPA.



Izrael a SAE vo štvrtok oznámili, že dosiahli dohodu o nadviazaní diplomatických stykov. Ako prvý o nej informoval americký prezident Donald Trump, keďže dohodu sprostredkovali Spojené štáty.



Rivlin list Nahjánovi zverejnil v arabčine na Twitteri. Izraelský prezident zároveň označil dohodu so SAE za "vznešený a odvážny čin" a "strategický míľnik", ktorý môže pomôcť vybudovať prosperitu a dôveru medzi národmi v regióne.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že dohoda predstavuje začiatok "novej éry" vo vzťahoch Izraela s arabským svetom.



Od nedele začalo v rámci dohody medzi krajinami fungovať telefonické spojenie. Agentúra AP uviedla, že jej novinári v Jeruzaleme a Dubaji si mohli po prvý raz zavolať.



Delegácie Izraela a SAE by podľa Trumpa mali dohodu podpísať v priebehu najbližších troch týždňov v Bielom dome. Týkať by sa mala takisto zavedenia priamych letov, bezpečnosti, telekomunikácií, energetiky, cestovného ruchu a zdravotníctva. Obe krajiny tiež nadviažu spoluprácu v boji proti pandémii koronavírusu.