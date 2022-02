Izraelský prezident sa chystá na návštevu Turecka

Jeruzalem 15. februára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog sa pripravuje na návštevu Turecka, oznámila v utorok jeho kancelária. Vzťahy medzi oboma štátmi boli roky naštrbené.



Agentúra AFP dodala, že v rámci príprav tento týždeň do Turecka pricestuje izraelská delegácia, aby sa zapojila do príprav na plánovanú návštevu prezidenta Jicchaka Herzoga.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v januári v televíznom rozhovore vyjadril očakávanie, že Herzog navštívi Turecko vo februári, pričom túto cestu privítal ako príležitosť na "otvorenie novej kapitoly vo vzťahoch medzi Tureckom a Izraelom".



Herzogova kancelária odmietala komentovať budúcu návštevu až do utorkového vyhlásenia, ktoré neuvádza možný dátum. Turecká štátna televízia TRT informovala, že cesta sa uskutoční 9. a 10. marca.



Výrazné ochladenie vzťahov medzi väčšinovo moslimským Tureckom a Izraelom vyvolala v roku 2010 izraelská operácia voči konvoju lodí plaviacich sa cez Stredozemné more do palestínskeho pásma Gazy. Cieľom lodí bolo prelomiť izraelskú námornú blokádu pásma Gazy a dopraviť tam humanitárnu pomoc. Pri zásahu izraelských jednotiek, ktoré sa pri vylodení na lode stali terčom násilia zo strany niektorých pasažierov, bolo zabitých deväť osôb.



Izraelská operácia vtedy vyvolala ostrý nesúhlas medzinárodného spoločenstva a spôsobila diplomatickú roztržku medzi Izraelom a Tureckom. Izraelsko-turecké vzťahy sa obnovili v roku 2016.



V posledných mesiacoch obe krajiny pracujú na opätovnom zblížení, pričom Erdogan, zástanca práv Palestínčanov, vedie telefonické rozhovory s Herzogom a ďalšími izraelskými lídrami.



Niektorí analytici spájajú toto otepľovanie vzťahov s odchodom premiéra Benjamina Netanjahua z funkcie predsedu izraelskej vlády, ku ktorému došlo v júni roku 2021. Vzťahy medzi Netanjahuom a Erdoganom sa počas ich dlhého pôsobenia vo funkciách zhoršili, konštatovala AFP.



Erdogan už v januári povedal, že je pripravený spolupracovať s Izraelom na oživení starého projektu prepravy plynu z východného Stredomoria cez Turecko k európskym zákazníkom.