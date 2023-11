Izraelský prezident sa stretne s Muskom a rodinami rukojemníkov Hamasu

Jeruzalem 27. novembra (TASR) - Izraelský prezident Isaac Herzog sa v pondelok stretne s americkým podnikateľom Elonom Muskom a počas stretnutia poukáže na potrebu boja proti antisemitizmu v online priestore. Oznámila to Herzogova kancelária, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na stretnutí sa zúčastnia aj "zástupcovia" rodín rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas, ktorí budú hovoriť o hrôzach útoku Hamasu na Izrael zo začiatku októbra ako aj o svojom súčasnom utrpení a pocite neistoty.



Musk vlastní sociálnu sieť X, predtým známu ako Twitter, pričom od jej prevzatia čelí kritike za to, že sa na nej množia nenávistné prejavy. Muska okrem toho obvinil Biely dom z "odpornej propagandy" antisemitizmu po tom, čo súhlasil s konšpiračnou teóriu, podľa ktorej sa zrejme Židia snažia oslabiť väčšinu belochov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte v septembri vyzval Muska na boj proti antisemitizmu na platforme X. Podľa Netanjahua by mal nájsť spôsob, ako zastaviť alebo čo najviac obmedziť nielen antisemitizmus ale aj celkovú nenávisť. Musk však uviedol, že nedokáže zastaviť nenávistné prejavy pred ich zverejnením na sociálnych sieťach a postavil sa proti útokom na akékoľvek skupiny.



Spoločnosť X nedávno podala žalobu na neziskovú organizáciu Media Matters, pretože ju vykreslila ako plnú antisemitského obsahu a tým jej odohnala inzerentov. Musk hrozí podaním žaloby aj proti mimovládnej organizácii Anti-Defamation League za jej tvrdenie, že na X bujnejú rasistické a problematické prejavy od jej prevzatia Muskom.