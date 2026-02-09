< sekcia Zahraničie
Izraelský prezident si uctil pamiatku obetí streľby na Bondi Beach
Hlava štátu vzdala hold obetiam útoku v rámci štvordňovej návštevy Austrálie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sydney 9. februára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok vyhlásil, že ľudia všetkých vierovyznaní „porazia toto zlo“, keď pokladal veniec na pamiatku obetí streľby na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hlava štátu vzdala hold obetiam útoku v rámci štvordňovej návštevy, aby tak vyjadrila podporu židovskej komunite v Austrálii. „Putá medzi dobrými ľuďmi všetkých vierovyznaní a všetkých národov zostanú silné aj tvárou v tvár teroru, násiliu a nenávisti,“ povedal počas ceremónie na pláži. „Spoločne porazíme toto zlo,“ zdôraznil.
Herzog uviedol, že na pláž Bondi priniesol dva kamene z Jeruzalema „na posvätnú pamiatku obetí“. Prezident privítal pozitívne kroky austrálskej vlády v boji proti antisemitizmu. Vláda od útoku zaviedla prísnejšie zákony týkajúce sa zbraní a zločinov z nenávisti. Herzog zároveň novinárom povedal, že zdieľa frustráciu ľudí z nárastu antisemitizmu „po celom svete“.
Propalestínski demonštranti avizovali, že plánujú v pondelok v Sydney protestovať proti návšteve izraelského prezidenta, píše agentúra Reuters.
Dvaja muži - otec a syn - zastrelili 14. decembra na pláži Bondi počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Táto teroristická skupina ich konanie privítala, pripomína AFP.
Hlava štátu vzdala hold obetiam útoku v rámci štvordňovej návštevy, aby tak vyjadrila podporu židovskej komunite v Austrálii. „Putá medzi dobrými ľuďmi všetkých vierovyznaní a všetkých národov zostanú silné aj tvárou v tvár teroru, násiliu a nenávisti,“ povedal počas ceremónie na pláži. „Spoločne porazíme toto zlo,“ zdôraznil.
Herzog uviedol, že na pláž Bondi priniesol dva kamene z Jeruzalema „na posvätnú pamiatku obetí“. Prezident privítal pozitívne kroky austrálskej vlády v boji proti antisemitizmu. Vláda od útoku zaviedla prísnejšie zákony týkajúce sa zbraní a zločinov z nenávisti. Herzog zároveň novinárom povedal, že zdieľa frustráciu ľudí z nárastu antisemitizmu „po celom svete“.
Propalestínski demonštranti avizovali, že plánujú v pondelok v Sydney protestovať proti návšteve izraelského prezidenta, píše agentúra Reuters.
Dvaja muži - otec a syn - zastrelili 14. decembra na pláži Bondi počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Táto teroristická skupina ich konanie privítala, pripomína AFP.