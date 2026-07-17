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Izraelský prezident vyzval k normalizácii vzťahov so Saudskou Arábiou
V roku 2023 Saudská Arábia viedla predbežné rokovania o normalizácii vzťahov, no po vypuknutí vojny v Pásme Gazy od nich náhle upustila.
Autor TASR
Jeruzalem 16. júla (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v rozhovore pre panarabskú televíznu stanicu al-Arabíja odvysielanom vo štvrtok, vyzval k v normalizácii vzťahov medzi jeho krajinou a Saudskou Arábiou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mojím snom je vidieť mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Mám veľký rešpekt voči korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi,“ povedal Herzog .
„To, čo v Izraeli chceme najviac, je zbližovanie medzi národmi,“ dodal v rozhovore, ktorý sa uskutočnil v Jeruzaleme.
V roku 2023 Saudská Arábia viedla predbežné rokovania o normalizácii vzťahov, no po vypuknutí vojny v Pásme Gazy od nich náhle upustila. Nálady v arabskom svete voči Izraelu sa počas vojny ešte viac vyostrili.
Podľa údajov Organizácie Spojených národov zahynulo v Pásme Gazy viac než 70.000 Palestínčanov.
Saudskí predstavitelia opakovane uvádzali, že Izrael neuznajú bez umožnenia cesty k vzniku nezávislého palestínskeho štátu, čomu sa však súčasná izraelská vláda bráni.
„Mojím snom je vidieť mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Mám veľký rešpekt voči korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi,“ povedal Herzog .
„To, čo v Izraeli chceme najviac, je zbližovanie medzi národmi,“ dodal v rozhovore, ktorý sa uskutočnil v Jeruzaleme.
V roku 2023 Saudská Arábia viedla predbežné rokovania o normalizácii vzťahov, no po vypuknutí vojny v Pásme Gazy od nich náhle upustila. Nálady v arabskom svete voči Izraelu sa počas vojny ešte viac vyostrili.
Podľa údajov Organizácie Spojených národov zahynulo v Pásme Gazy viac než 70.000 Palestínčanov.
Saudskí predstavitelia opakovane uvádzali, že Izrael neuznajú bez umožnenia cesty k vzniku nezávislého palestínskeho štátu, čomu sa však súčasná izraelská vláda bráni.