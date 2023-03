Izraelský prezident vyzval na zastavenie schvaľovania súdnej reformy

Jeruzalem 27. marca (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzgo v pondelok vyzval vládu, aby okamžite zastavila legislatívny proces súvisiaci so spornou reformou justície. Na svojom webe o tom informoval denník The Times of Israel (TOI).



"Celý národ je hlboko znepokojený. Bezpečnosť, hospodárstvo, spoločnosť - to všetko je ohrozené," uviedol Herzog v pondelok ráno - po noci spontánnych masových protestov vyvolaných odvolaním ministra obrany Joava Galanta.



Galant bol prvým vysokopostaveným členom vládnucej strany Jednota (Likud), ktorý sa vyslovil proti návrhu zmien v justícii: povedal, že hlboké rozpory na politickej scéne a v spoločnosti môžu viesť k oslabeniu armády a ohrozeniu bezpečnosti štátu.



Herzog vyhlásil: "Toto nie je politický moment, toto je chvíľa pre vodcovstvo a zodpovednosť." Naliehal na vládu, aby "v záujme jednoty s ľudom Izraela", v záujme zodpovednosti, ktorá jej prináleží, okamžite zastavila legislatívny proces.



Začiatkom tohto mesiaca Herzog zverejnil kompromisný návrh reformy súdnictva. Opozícia k nemu zaujala rezervovaný prístup, ale koalícia ho okamžite odmietla.



TOI informoval, že v Izraeli sa očakáva, že minister Benjamin Netanjahu vystúpi v pondelok dopoludnia s vyhlásením k situácii. Oficiálne však zatiaľ túto informáciu nikto nepotvrdil.



Podľa správ hebrejskojazyčných médií Netanjahu strávil väčšinu noci stretnutiami so svojimi politickými spojencami.



Podľa nepotvrdených správ, zverejnených v pondelok ráno médiami, v nedeľu večer a v noci nadnes demonštrovalo po celej krajine 600.000-700.000 Izraelčanov.