Izraelský prezident začal konzultácie s lídrami politických strán

Izraelský prezident Reuven Rivlin odštartoval konzultácie s lídrami politických strán o zostavení novej koaličnej vlády 5. apríla 2021 v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin odštartoval v pondelok konzultácie s lídrami politických strán o zostavení novej koaličnej vlády. Rozhovory sa začali dva týždne po parlamentných voľbách, ktoré sa opäť skončili politickým patom, informovala agentúra DPA.Ako prvú absolvoval prezident schôdzku s predstaviteľmi najsilnejšej strany Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua. V priebehu dňa sa hlava štátu stretne so zástupcami všetkých 13 strán a hnutí, ktoré majú zastúpenie v novozvolenom Knesete.Každé zo zoskupení by malo navrhnúť kandidáta, ktorý by sa mal pokúsiť o zostavenie nového kabinetu. Prezident v stredu na základe výsledkov konzultácií oznámi, ktorého straníckeho lídra poverí vedením koaličných rozhovorov.V čase, keď Rivlin odštartoval konzultácie s predstaviteľmi Likudu, sa premiér Netanjahu musel zúčastniť na pojednávaní jeruzalemského súdu, pred ktorým prebieha proces týkajúci sa viacerých jeho korupčných káuz.Marcové parlamentné voľby boli už štvrtými v Izraeli za posledné dva roky. Jasnú parlamentnú väčšinu nezískal ani jeden z hlavných blokov: spojenci premiéra Netanjahua ani jeho odporcovia.Sily oboch táborov sú takmer vyrovnané, takže pozorovatelia očakávajú, že rokovania o novej vláde budú veľmi náročné. Predchádzajúce nerozhodné voľby z vlaňajšieho marca vyústili do vytvorenia širokej nestabilnej koalície, ktorá skolabovala po niekoľkých mesiacoch pre spory okolo rozpočtu.Mnohí analytici preto nevylučujú, že na vyriešenie politického patu budú potrebné nové voľby, ktoré by sa mohli konať ešte tento rok.Pomyselným "jazýčkom na váhach" pri zostavovaní novej vlády by sa tento raz bezprecedentne mohla stať konzervatívna strana Raam zastupujúca záujmy izraelských Arabov. Tá má síce v novom parlamente len štyri kreslá, ale žiaden z táborov zrejme nedokáže sformovať koalíciu bez jej podpory.Raam oficiálne nevylučuje podporu ani jedného z táborov, podľa správ izraelských médií je však viac naklonená koalícii pod vedením Likudu. Túto alternatívu by však mohli prekaziť spory medzi Raamom a krajne pravicovou židovskou stranou Tkuma, ktorá patrí medzi Netanjahuových spojencov.