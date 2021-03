Izraelský prezident začne konzultácie, koho poverí zostavením vlády

Tel Aviv 31. marca (TASR) - Ústredná volebná komisia (ÚVK) v stredu doručila izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi oficiálne výsledky nedávnych predčasných parlamentných volieb. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel.



ÚVK v utorok verifikovala výsledky volieb a konštatovala, že počas nich nedošlo k závažným prípadom porušenia volebného zákona. Podľa portálu Rivlin plánuje na budúci pondelok (5. apríla) prijať postupne lídrov všetkých parlamentných strán, aby sa oboznámil s ich odporúčaniami, koho by mal poveriť zostavením vlády.



Denník The Times of Israel pripomenul, že na budúci pondelok sa začína aj dokazovanie v rámci trestného stíhania premiéra Benjamina Netanjahua pre údajnú korupciu. Ide o dlhoročný proces, ktorý je považovaný za zdroj politickej paralýzy Izraela.



V utorok bude nasledovať ustanovujúca schôdza nového izraelského parlamentu, Knesetu. O deň neskôr Rivlin oznámi, kto dostane mandát na zostavenie budúcej vlády.



O túto pozíciu sa po minulotýždňových voľbách, štvrtých za posledné dva roky, sa usilujú okrem Netanjahua aj predseda strany Budúcnosť existuje (Ješ Atid) Jair Lapid a líder strany Pravica (Jamina) Naftali Benet.



V novom parlamente však nemá väčšinu ani blok nábožensko-pravicových strán podporujúcich Netanjahua, ani skupina politických strán a hnutí, ktoré na poste premiéra podporia kohokoľvek okrem Netanjahua.



Pomyselným jazýčkom na váhach pri formovaní novej vlády budú Benetova strana Pravica a Islamské hnutie (Ra'am) vedené Mansúrom Abbásom. Benetova strana má v Knesete sedem poslancov a Abbásovo hnutie štyroch. Žiadna z tejto dvojice strán sa zatiaľ oficiálne nevyjadrila, ku ktorému bloku v Knesete sa pridá.



Abbásovi sa od volieb "dvorili" oba tábory. Podľa medializovaných správ z utorka sa Abbás prikláňa skôr k podpore vlády pod vedením Netanjahua.



Denník The Times of Israel napísal, že Abbás diskutoval o možnej koalícii s lídrami strán, ktoré sú proti Netanjahuovi, vrátane Lapida, Bennyho Ganca z koalície Modrá a biela (Kachol lavan) a Merav Micha'eliovej zo Strany práce (Avoda).



Minulú sobotu Abbása navštívil poslanec za Netanjahuovu stranu Jednota (Likud) Ajúb Kará a po schôdzke sa ho snažil vykresliť ako odlišného od ostatných arabských zákonodarcov, ktorým sa izraelská pravica skôr vyhýbala.



Abbás údajne podmieňuje svoju podporu mnohými požiadavkami na prospech arabskej komunity vrátane financovania boja proti kriminalite, zmien zákona o Izraeli ako štáte Židov, vydávania stavebných povolení arabským komunitám a zvyšovania percenta zamestnancov arabského pôvodu vo verejnom sektore.



Očakáva sa, že Abbás vo štvrtok zverejní svoje verejné, a to v hebrejčine.



The Times of Israel konštatuje, že ani jeden politický blok v Knesete nemá koalíciu istú dokonca ani s Abbásovou podporou. Príčinou sú ideologické rozdiely medzi stranami v každom budúcom bloku.