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Izraelský prezident zostavením novej vlády v nedeľu poverí Eizenkota
Eizenkot v piatok vyhlásil, že pri rokovaniach o zostavení novej vlády bol dosiahnutý výrazný pokrok.
Autor TASR
Jeruzalem 7. novembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu poverí zostavením novej vlády lídra súčasnej opozície a predsedu strany Jašar Gadiho Eizenkota. Rozhodol sa tak po konzultáciách s parlamentnými stranami, ktoré absolvoval vo štvrtok. V sobotu večer o tom informovala prezidentská kancelária. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
„Prezident informoval predsedu strany Jašar, Gadiho Eizenkota, o svojom zámere poveriť ho zostavením vlády,“ uviedla Herzogova kancelária vo vyhlásení. Formálne poverenie mu odovzdá v nedeľu počas oficiálnej ceremónie v prezidentskej rezidencii v Jeruzaleme.
Vo voľbách minulý týždeň získal vládny blok aktuálneho premiéra Benjamina Netanjahua 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou. Eizenkota okrem strán z opozičného bloku prezidentovi odporučili ako kandidáta na premiéra aj arabské strany Spoločná kandidátka a Raam. Celkovo mu vyjadrilo podporu 67 nový poslancov, kým Netanjahuovi iba 46.
V Izraeli je zaužívanou praxou, že prezident poverí zostavením novej vlády kandidáta s najväčším počtom odporúčaní, pričom zohľadňuje vplyv jednotlivých strán.
Vybraný kandidát má potom 28 dní na zostavenie koalície s možnosťou predĺženia o 14 dní. Ak sa mu to nepodarí, prezident môže vybrať iného kandidáta, ktorý bude mať tiež 28 dní na vytvorenie vlády. Ak neuspeje ani druhý pokus, skupina 61 poslancov môže požiadať prezidenta, aby vybral tretieho kandidáta. Ak sa to nepodarí do 14 dní, parlament sa rozpustí a uskutočnia sa nové voľby.
S kým a či sa Eizenkotovi vládu podarí zostaviť aktuálne nie je jasné. Vládu s podporou arabských strán totiž odmieta strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu). Vylúčené nie je ani to, že by o podporu mohol požiadať ultraortodoxné strany, ktoré sú súčasťou Netanjahuovej koalície.
Eizenkot v piatok vyhlásil, že pri rokovaniach o zostavení novej vlády bol dosiahnutý výrazný pokrok.
„Prezident informoval predsedu strany Jašar, Gadiho Eizenkota, o svojom zámere poveriť ho zostavením vlády,“ uviedla Herzogova kancelária vo vyhlásení. Formálne poverenie mu odovzdá v nedeľu počas oficiálnej ceremónie v prezidentskej rezidencii v Jeruzaleme.
Vo voľbách minulý týždeň získal vládny blok aktuálneho premiéra Benjamina Netanjahua 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou. Eizenkota okrem strán z opozičného bloku prezidentovi odporučili ako kandidáta na premiéra aj arabské strany Spoločná kandidátka a Raam. Celkovo mu vyjadrilo podporu 67 nový poslancov, kým Netanjahuovi iba 46.
V Izraeli je zaužívanou praxou, že prezident poverí zostavením novej vlády kandidáta s najväčším počtom odporúčaní, pričom zohľadňuje vplyv jednotlivých strán.
Vybraný kandidát má potom 28 dní na zostavenie koalície s možnosťou predĺženia o 14 dní. Ak sa mu to nepodarí, prezident môže vybrať iného kandidáta, ktorý bude mať tiež 28 dní na vytvorenie vlády. Ak neuspeje ani druhý pokus, skupina 61 poslancov môže požiadať prezidenta, aby vybral tretieho kandidáta. Ak sa to nepodarí do 14 dní, parlament sa rozpustí a uskutočnia sa nové voľby.
S kým a či sa Eizenkotovi vládu podarí zostaviť aktuálne nie je jasné. Vládu s podporou arabských strán totiž odmieta strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu). Vylúčené nie je ani to, že by o podporu mohol požiadať ultraortodoxné strany, ktoré sú súčasťou Netanjahuovej koalície.
Eizenkot v piatok vyhlásil, že pri rokovaniach o zostavení novej vlády bol dosiahnutý výrazný pokrok.