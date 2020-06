Izraelský rezort zdravotníctva navrhuje opäť zatvoriť školy

Jeruzalem 3. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zdravotníctva navrhuje opätovné celoplošné zatvorenie druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, pretože práve s návratom žiakov a študentov spája posledný nárast počtu prípadov ľudí pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2.



Informoval o tom v stredu denník The Times of Israel, ktorý spresnil, že z dôvodu rozšírenia nákazy medzi žiakmi a učiteľmi bolo v rôznych lokalitách Izraela zavretých už celkovo 30 škôl a v karanténe je 10.000 študentov a školských zamestnancov.



Denník tiež uviedol, že nárast počtu infikovaných spôsobuje, že čoraz viac rodičov v Izraeli nechce svoje deti posielať do školy, ktoré sa po prestávke vyvolanej epidémiou infekčnej choroby COVID-19 opäť otvorili v polovici mája.



Podľa najnovšej bilancie zo stredy rána bola nákaza koronavírusom v Izraeli diagnostikovaná celkovo u 17.343 osôb, čo je v porovnaní s utorkom nárast o 58 prípadov. Počet ľudí, u ktorých je choroba v aktívnej fáze, stúpa a momentálne ich je okolo 2000. V krajine neevidujú žiadne nové úmrtia, takže počet obetí epidémie zostáva na čísle 290, dodal denník.



Spresnil súčasne, že po zasadnutí krízového štábu, ktoré sa konalo v utorok večer, úrad premiéra Benjamina Netanjahua oznámil, že rozhodnutie o prípadnom opätovnom zatvorení zmienených typov škôl oznámi vláda v najbližších dňoch.



Netanjahuova tlačová služba dodala, že premiér si vyžiadal viac štatistických údajov a žiadal príslušné úrady, aby posúdili, ako by bolo možné posilniť ochranu žiakov a študentov pred infekciou.



Izraelský TV kanál Kešet 12 vo svojom utorkovom spravodajstve informoval, že minister školstva Joav Galant je proti celoplošnému zatvoreniu druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Argumentuje, že súčasná bilancia počtu infikovaných nemôže byť dôvodom pre takýto krok. Zároveň však apeluje, že treba byť v strehu a ak sa v niektorej škole nákaza objaví, treba ju zatvoriť.