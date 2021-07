Analýza: Cez izraelský softvér sledovali novinárov aj politikov

Washington 19. júla (TASR) - Ľudskoprávni aktivisti, novinári či politici sa zrejme stali obeťami sledovania prostredníctvom špionážneho softvéru, ktorý izraelská firma NSO Group predávala autoritatívnym režimom po celom svete. Vyplýva to z analýzy uniknutého zoznamu vyše 50.000 mobilných telefónnych čísel, o ktorom prvýkrát informovali v nedeľu neziskové organizácie a svetové médiá, píše denník The Guardian.



Spoločnosť NSO Group a jej škodlivý softvér Pegasus – schopný zapnúť mikrofón či kameru na mobilnom zariadení a zbierať jeho dáta – sa dostávali na titulky novín od roku 2016, keď bola NSO obvinená, že takto napomáhala sledovať disidenta v Spojených arabských emirátoch (SAE). Nedeľňajšia správa o spomínanom zozname s desaťtisícami mobilných čísel vznikla vďaka spolupráci denníkov ako The Washington Post, The Guardian či Le Monde s ďalšími médiami a organizáciami. Ako uvádza agentúra AFP, najnovšie zistenia odhaľujú, v akej miere až mohol byť softvér Pegasus zneužívaný.



The Washington Post informoval, že čísla na uniknutom zozname neboli priradené ku konkrétnym osobám či subjektom. Ďalšie médiá podieľajúce sa na tejto investigatíve však dokázali pomocou mobilných čísel identifikovať viac ako 1000 ľudí vo vyše 50 krajinách. Je medzi nimi 189 novinárov z médií ako Agence France-Presse (AFP), The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, El País, Associated Press (AP), Le Monde, Bloomberg, The Economist či Reuters. Medzi touto zhruba tisíckou ľudí sa nachádza aj niekoľko členov arabských kráľovských rodín, 85 ľudskoprávnych aktivistov a viac ako 600 politikov a vládnych úradníkov vrátane hláv štátov, premiérov a ministrov.



Na zozname sa nachádzajú telefónne čísla osôb, o ktoré sa od roku 2016 zaujímali vlády krajín vrátane Azerbajdžanu, Bahrajnu, Indie, Kazachstanu, Maďarska, Maroka, Mexika, Rwandy, Saudskej Arábie či SAE. Ako však uvádza AFP, nie je jasné, koľko z mobilných zariadení bolo terčom sledovania a koľko z nich Pegasus skutočne napadol. Najviac čísel – až 15.000 – pochádzalo z Mexika, pričom sa medzi nimi údajne objavilo aj číslo mexického novinára Cecilia Pinedu Birta, ktorého zavraždili v roku 2017.



Podľa denníka The Washington Post forenzná analýza objavila stopy po aktivite Pegasu v 37 mobilných zariadeniach zo spomínaného zoznamu. Boli medzi nimi aj mobily dvoch žien, čo sa poznali s novinárom Džamálom Chášukdžím, ktorého v roku 2018 brutálne zavraždilo saudskoarabské zásahové komando.



India, Maďarsko, Maroko a Rwanda obvinenia zo sledovania mobilov prostredníctvom škodlivého softvéru Pegasus odmietli. Zvyšné zo spomínaných krajín sa k týmto skutočnostiam bezprostredne nevyjadrili, píše The Guardian.



Spoločnosť NSO v nedeľu označila správy o sledovaní za "plné nesprávnych domnienok a nepodložených teórií". Vo veci plánuje podniknúť právne kroky. Dodala, že Pegasus predáva "výhradne orgánom činným v trestnom konaní a spravodajským službám preverených vlád".



Pegasus umožňuje útočníkovi prezrieť všetok obsah mobilného telefónu vrátane odkazov v aplikáciách, fotografií a údajov z GPS. Tento softvér tiež dokáže zmeniť mobil na zariadenie na nahrávanie zvuku alebo na videorekordér.