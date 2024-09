Izraelský súd nariadil ukončiť generálny štrajk

Tel Aviv 2. septembra (TASR) - Izraelský súd v Tel Avive v pondelok nariadil ukončiť generálny štrajk o 14.30 h miestneho času (13.30 h SELČ). Šéf najväčšieho izraelského odborového zväzu Histadrut vyzval ľudí, aby sa vrátili do práce, TASR informuje podľa agentúr AP a Reuters.



Generálny štrajk v Izraeli sa začal v pondelok o 06.00 h miestneho času (05.00 h SELČ) na výzvu odborového zväzu Histadrut. Pridalo sa k nemu aj izraelské obchodné fórum, ktoré združuje väčšinu zamestnancov v súkromnom sektore. Cieľom bolo vyvinúť tlak na vládu Benjamina Netanjahua, aby uzavrela dohodu s palestínskym hnutím Hamas o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov.



Obmedzenia sa počas štrajku dotkli viacerých oblastí vrátane dopravy, zdravotníctva, školstva či bankovníctva. V niektorých regiónoch však štrajk ignorovali, čo podľa AP odráža hlboké politické rozpory v krajine. Výzvy na generálny štrajk vyvolali nedeľňajšie správy o nájdení šiestich tiel izraelských rukojemníkov v tuneli pod mestom Rafah v Pásme Gazy.



Do ulíc ešte v nedeľu neskoro večer vyšlo odhadom 500.000 Izraelčanov. Premiéra Benjamina Netanjahua kritizujú za to, že nedokázala zabezpečiť, aby sa rukojemníci vrátili domov živí. Zároveň vládu vyzývajú na dosiahnutie dohody o prepustení zvyšných asi 101 izraelských rukojemníkov z palestínskej enklávy. Predpokladá sa však, že asi tretina z nich už nežije.