Izraelský súd odobril vymenovanie Gofmana za nového šéfa Mosadu
Autor TASR
Tel Aviv 1. júna (TASR) - Izraelský najvyšší súd v pondelok napriek odporu generálnej prokurátorky umožnil vymenovanie generálmajora Romana Gofmana za nového šéfa spravodajskej služby Mosad. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Súd pomerom hlasov dva k jednému zamietol dva podnety proti vymenovaniu Gofmana s tým, že „o jeho integrite neexistujú žiadne pochybnosti“. Generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová začiatkom mája poslala súdu list, v ktorom podrobne rozpísala svoj nesúhlas s jeho vymenovaním.
Gofmana obvinila z nečinnosti v roku 2022, keď bol za špionáž zatknutý 17-ročný izraelský tínedžer, ktorého v skutočnosti na Gofmanovu žiadosť tajne naverbovala armáda, aby na internete „zhromažďoval informácie a ovplyvňoval“ občanov nepriateľských krajín, najmä Sýrie.
Tajná služba Šin Bet o naverbovaní tínedžera nevedela a zadržala ho na takmer dva mesiace. Neskôr strávil viac ako rok v domácom väzení. Prokuratúra po vyšetrovaní voči nemu nakoniec stiahla všetky obvinenia.
Jeden z dvoch podnetov na izraelský najvyšší súd podal práve on. Gofman trval na tom, že o záležitosti nič nevedel. Podľa súdu však jeho prípad aj tak nepredstavuje „morálne pochybenie, určite nie také, ktoré by ho mohlo diskvalifikovať z funkcie šéfa Mosadu“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu si Gofmana vybral za budúceho šéfa Mosadu v decembri 2025. Funkcie by sa mal ujať v utorok.
